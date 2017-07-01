Суббота, 29 июля 2017 года, № 77





Развивается бизнес – процветает город

Фото Владислава Лупаненко: Плюс пятьдесят рабочих мест. Предприятие «Магма» – яркий пример ответственного бизнеса.





На заводе «Магма» открыли новый цех по ремонту изделий из металла

Нынешним летом «Магме» исполняется 21 год. Накануне этой даты здесь было завершено строительство электропечи для проведения термической обработки литых и кованых деталей и открыт ремонтный цех. Сегодня на заводе трудится около 500 человек, теперь дополнительно появится полсотни рабочих мест.

На открытие нового ремонтного цеха собрались сотни сотрудников предприятия. Также приехали первый заместитель мариупольского городского головы Александр Голтвенко, председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Магма» Александр Стремовский и директор завода Сергей Були. После осмотра цехов и оборудования состоялся торжественный запуск новой печи. Поздравляя всех с открытием ремонтного цеха, гости желали мира, добра и процветания предприятию и городу. Лучшие работники завода были отмечены грамотами и благодарностями городского головы Вадима Бойченко.

Почти эксклюзив

Новая двенадцатиметровая печь спроектирована и изготовлена квалифицированными специалистами «Магмы». «Вышло намного дешевле, чем если бы оборудование такого типа где-то закупалось, – отметил Александр Стремовский. – Ранее приходилось возить детали в Днепропетровскую область и там работать с ними».

Электропечь с выкатным подом предназначена для ремонта металлических изделий, в том числе и крупногабаритных – объемы агрегата позволяют. Ее функция – снятие сварочных напряжений, а характерной особенностью является сложный температурный режим, состоящий из нескольких ступеней нагрева, выдержки и охлаждения. Максимальная температура нагрева – 700 градусов по Цельсию.

По словам директора предприятия Сергея Були, улучшение изготавливаемых изделий и освоение новых видов продукции – одна из главных задач производства. Открытие нового цеха позволяет расширить ассортимент и, соответственно, привлечь новых заказчиков и партнеров.

На благо родного города

Машиностроительное предприятие «Магма», по мнению Александр Голтвенко, яркий пример того, как должен развиваться в городе средний бизнес: «Это стабильные рабочие места и доходы в городской бюджет, позволяющие вкладывать инвестиции в инфраструктуру: дороги, транспорт, школы и детские сады. Средний бизнес видит свое будущее в Мариуполе».

Александр Стремовский отметил, что за последние два года размер инвестиций предприятия в развитие составил около 1,7 миллиона долларов.

Более 20 лет в машиностроении

Предприятие «Магма» представляет собой современный производственный комплекс. Изготавливает нестандартное оборудование для различных отраслей промышленности, подъемно-транспортное оборудование и запчасти для предприятий металлургической, горнодобывающей отраслей, морских и речных портов, машин и оборудования коксохимических предприятий.

Катерина Бережная