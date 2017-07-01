Суббота, 29 июля 2017 года, № 77





На принципах открытости

Фото Владислава Лупаненко: Масштабный проект. На меткомбинате имени Ильича появится агрегат с высокими экологическими параметрами работы.





Журналистам показали, как движется реализация масштабных проектов на комбинате имени Ильича – строительство четвертой МНЛЗ и реконструкция аглофабрики

На ильичевских стройплощадках журналисты – частые гости. Предприятие приглашает СМИ посмотреть, как движется дело.

Вкладывают в экологию

Проекты имеют большую экологическую ценность для Мариуполя. Так, замена существующих газоочисток аглофабрики на новые циклоны и установка рукавных фильтров с возможностью сероочистки позволит сократить выбросы пыли на 91% и уменьшить концентрацию соединений серы в аглогазах зоны спекания на 37%, а зоны охлаждения – на 43%.

Возведение четвертой машины непрерывного литья заготовок также поможет улучшить экологию города. Ввиду реализации этого проекта на предприятии закрыли участок верховой разливки конвертерного цеха, а после ввода агрегата в эксплуатацию полностью откажутся от обжимного участка листопрокатного цеха «1700». Все оборудование экологичное и соответствует европейским нормативам.

Такие масштабные изменения требуют больших финансовых затрат. Планируется, что в два эти проекта Группа Метинвест вложит 370 млн долларов!

Как отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко, «новая МНЛЗ – это уникальный для украинской металлургии проект. Мы используем лучшие в мире австрийские технологии. МНЛЗ будет работать в 2,5 раза экологичнее, чем требуют европейские нормы. Сегодня мы развернули масштабную программу модернизации производства, чтобы завтра комбинат продолжал работать. Благодаря модернизации и у нашего предприятия, и Мариуполя будет будущее».

Стройка века

На МНЛЗ-4 круглосуточно трудится почти 300 человек и около 50 единиц техники. Масштабы действительно потрясают. Только одних кранов на территории будущего комплекса работает более десятка. Все подрядчики, задействованные в строительстве, – украинские.

Установлены 34 колонны здания, начался монтаж кровли. До декабря планируют накрыть крышу, чтобы зимой можно было устанавливать оборудование МНЛЗ.

«Уже смонтировано более полутора тысяч тонн металлоконструкций, закончен отстойник окалины, – рассказывает руководитель проекта по возведению МНЛЗ №4 Владимир Козловский. – Мы продолжаем обустройство фундаментов высоковольтной подстанции, приступили к строительству блока водного хозяйства. Готовим фундаменты под установку основного оборудования, нам предстоит залить 6-7 тысяч кубов бетона».

Строительство данной машины – это новые рабочие места для Мариуполя. По словам Владимира Козловского, обслуживать ее будет более 400 человек.

Экология – в фокусе внимания

Реализация проекта по реконструкции аглофабрики также уверенно движется вперед. Уже капитально отремонтировано шесть агломашин. Здесь установлены современные циклоны, с помощью которых происходит предварительная очистка газа. В этом году ильичевцы планируют обновить еще три агломашины и заменить на них газоочистное оборудование. Сейчас идет подготовка шестой агломашины к ремонту, который начнется 1 августа.

До 2020 года на аглофабрике появится восемь сероочисток. В этом году введут в эксплуатацию две из них – те, которые обслуживают агломашины №№ 7 – 9.

Руководитель проекта реконструкции Андрей Панченко рассказал о строительстве сероочистки зон спекания агломашин №№ 7 – 9: «Установка на базе рукавного фильтра предназначена для доочистки газа от пыли и очистки от оксидов серы. Сейчас на стройплощадке ведется укрупнительная сборка металлоконструкций рукавного фильтра. Опорная часть выполнена, идут работы по обустройству фундаментов эксгаустеров сероочистки. Аналогов таким сероочисткам по мощности в Украине нет».

Анна Шишман