Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 29 июля 2017 года, Суббота
Снукер набирает обороты
Цена компромисса: и перевозчики сыты, и пассажиры целы
С открытой душой и горящими глазами
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Ремонт опорной школы буксует

Суббота, 29 июля 2017 года, № 77


Ремонт опорной школы буксует

Из-за некачественного проекта и неопытных подрядчиков учебное заведение вряд ли откроется к 1 сентября, отметил мэр

Вадим Бойченко уточнил, что нарушение сроков выполнения ремонтных работ в школе №66 – это тяжелый для него вопрос. Городской голова подчеркнул, что со стороны властей было сделано все возможное для того, чтобы опорная школа могла открыть свои двери в начале учебного года. Муниципалитет, по словам Вадима Бойченко, ежедневно курирует выполнение работ, раз в неделю он лично посещает строительство, передает MRPL.CITY.  

«Очень хочется, чтобы 1 сентября этот объект открылся, но с учетом тех отставаний, с которыми идут работы, я вижу, что  это становится маловероятным», –  отметил мэр.

Одной из основных причин срыва сроков городской голова назвал некачественную подготовку проекта, что на месяц увеличило время реализации работ. Еще одно упущение – выбор подрядчика, который, как выяснилось, не имеет практического опыта в выполнении подобных проектов.

Вадим Бойченко отметил, что планировалось завершить строительную часть работ к 15 августа, чтобы до начала учебного процесса осталось время на уборку помещений, расстановку мебели и оборудования, которые уже приобретены.

Напомним, школу №66 ремонтируют с применением современных энергосберегающих технологий. На реализацию проекта из областного бюджета выделено более 40 млн гривен. Губернатор Донецкой области Павел Жебривский прогнозировал, что капитальный ремонт будущей опорной школы в Мариуполе будет завершен в июне.

  


Другие новости выпуска № 77 от 29 июля 2017 года
  • Ранние арбузы – сомнительное лакомство? /
  • Услышали друг друга /
  • Очередной меморандум обещаний /
  • #ВадIк не прогавив /
  • Жовтневый райсуд переедет /
  • На матпомощь – полмиллиона /
  • Непопулярные решения /
  • Ремонт опорной школы буксует /
  • Развивается бизнес – процветает город /
  • На принципах открытости /
  • Настойчивые и целеустремленные /
  • Тридцать пять – двор преображается опять /
  • Июльская жара: температурный рекорд еще не побит /
  • Поезда на Киев временно изменили маршрут /
  • Мариуполь помнит /
  • Смелость – основа победы / Публично о личном с Элиной Прокопчук
  • На слуху: значимые события недели /
  • План мероприятий Центра социальной защиты «Забота» /

     

    		•

    Архив выпусков
    Июль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
    год:   месяц:


    Топ новости


    Ранние арбузы – сомнительное лакомство?
    В Мариуполе места торговли бахчевыми еще не определены, заключений ветлаборатории у реализаторов нет Подробнее...


    Культурный каток перемен
    Кто будет играть первую скрипку в творческой среде нашего города? Подробнее...


    Украину губит прокуратура без совести
    На совещании в Днепре Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил уменьшение преступлений в Мариуполе. А вот нерадивым подчиненным пригрозил Подробнее...


    Цена компромисса: и перевозчики сыты, и пассажиры целы
    В Мариуполе снова повышается стоимость проезда в городском транспорте, горожане против, но иначе частники не выживут Подробнее...


    Спрос ударил в нос
    ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования