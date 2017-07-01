Суббота, 29 июля 2017 года, № 77





Ремонт опорной школы буксует

Из-за некачественного проекта и неопытных подрядчиков учебное заведение вряд ли откроется к 1 сентября, отметил мэр

Вадим Бойченко уточнил, что нарушение сроков выполнения ремонтных работ в школе №66 – это тяжелый для него вопрос. Городской голова подчеркнул, что со стороны властей было сделано все возможное для того, чтобы опорная школа могла открыть свои двери в начале учебного года. Муниципалитет, по словам Вадима Бойченко, ежедневно курирует выполнение работ, раз в неделю он лично посещает строительство, передает MRPL.CITY.

«Очень хочется, чтобы 1 сентября этот объект открылся, но с учетом тех отставаний, с которыми идут работы, я вижу, что это становится маловероятным», – отметил мэр.

Одной из основных причин срыва сроков городской голова назвал некачественную подготовку проекта, что на месяц увеличило время реализации работ. Еще одно упущение – выбор подрядчика, который, как выяснилось, не имеет практического опыта в выполнении подобных проектов.

Вадим Бойченко отметил, что планировалось завершить строительную часть работ к 15 августа, чтобы до начала учебного процесса осталось время на уборку помещений, расстановку мебели и оборудования, которые уже приобретены.