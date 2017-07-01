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Суббота, 29 июля 2017 года, № 77
Ремонт опорной школы буксует
Из-за некачественного проекта и неопытных подрядчиков учебное заведение вряд ли откроется к 1 сентября, отметил мэр
Вадим Бойченко уточнил, что нарушение сроков выполнения ремонтных работ в школе №66 – это тяжелый для него вопрос. Городской голова подчеркнул, что со стороны властей было сделано все возможное для того, чтобы опорная школа могла открыть свои двери в начале учебного года. Муниципалитет, по словам Вадима Бойченко, ежедневно курирует выполнение работ, раз в неделю он лично посещает строительство, передает MRPL.CITY.
«Очень хочется, чтобы 1 сентября этот объект открылся, но с учетом тех отставаний, с которыми идут работы, я вижу, что это становится маловероятным», – отметил мэр.
Одной из основных причин срыва сроков городской голова назвал некачественную подготовку проекта, что на месяц увеличило время реализации работ. Еще одно упущение – выбор подрядчика, который, как выяснилось, не имеет практического опыта в выполнении подобных проектов.
Вадим Бойченко отметил, что планировалось завершить строительную часть работ к 15 августа, чтобы до начала учебного процесса осталось время на уборку помещений, расстановку мебели и оборудования, которые уже приобретены.
Напомним, школу №66 ремонтируют с применением современных энергосберегающих технологий. На реализацию проекта из областного бюджета выделено более 40 млн гривен. Губернатор Донецкой области Павел Жебривский прогнозировал, что капитальный ремонт будущей опорной школы в Мариуполе будет завершен в июне.