Суббота, 29 июля 2017 года, № 77





Непопулярные решения

Вадим Бойченко объяснил причину сокращения работников горсовета

Как уже сообщала наша газета, в рамках оптимизации штатной численности исполнительных органов городского совета планируется оставить председателям райадми­нистраций только одного зама, причем временно, потом не будет и его. Такое решение было воспринято неоднозначно. Председатель Левобережной райадминистраци Виктор Очеретин вспомнил о подобном опыте: «На «Азовстали» был цех с шестью замами, всех сократили, поставили исполнять их обязанности старших мастеров, что вы думаете – цех "развалился"».

Несмотря на непопулярность оптимизации, депутаты поддержали проект на минувшей сессии. Городской голова Вадим Бойченко на пресс-конференции объяснил это решение: «Сегодня горбюджет тратит на содержание муниципалитета, коммунальных предприятий, сфер культуры, образования, здравоохранения и так далее 1,5 миллиарда гривен – это слишком много, я считаю. Мы должны думать о том, как снизить затраты, в том числе оптимизировать персонал, который не дает никакого результата, а лишь делает вид, что работает, развалившись в кресле».

Уже в этом году местная власть добилась оптимизации 200 единиц штатного расписания. Сэкономленные за счет этого финансы, заявил мэр, пойдут на развитие коммунальных предприятий и повышение зарплаты сотрудников.

К 2018 году планируется снизить операционные затраты на 20%. «Таким образом, освобождая кадровый ресурс, мы направим ­сэкономленные деньги на развитие города, например на приобретение троллейбусов. Мы сокращаем период полной модернизации Мариуполя», – отметил мэр.

Антон Луковников