Суббота, 29 июля 2017 года, № 77





На матпомощь – полмиллиона

Выплаты предназначены для 45 человек, суммы колеблются в пределах от 7 тысяч до 30 тысяч гривен

Сорока пяти мариупольцам окажут материальную помощь на лечение – для этого из городского бюджета выделят более 577 тыс. грн, после уплаты налогов люди получат на руки в общей сложности 477 тыс. грн.

Размер выплат на одного человека зависит от стоимости лечения и колеблется в пределах от 7 тыс. грн до 30 тыс. грн, сообщил начальник управления здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков.

Необходимость выделить столь внушительную сумму обусловлена тем, что заседания комиссии не проводились несколько месяцев, в результате скопилось много обращений.

В проекте решения были учтены заявления граждан, поступившие в 2016 году, а также в январе и феврале 2017-го. По словам Сергея Данилкова, на следующем заседании комиссии будут рассмотрены обращения, поступившие с марта нынешнего года.

Юлия Франжева