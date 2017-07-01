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Суббота, 29 июля 2017 года, № 77
На матпомощь – полмиллиона
Выплаты предназначены для 45 человек, суммы колеблются в пределах от 7 тысяч до 30 тысяч гривен
Сорока пяти мариупольцам окажут материальную помощь на лечение – для этого из городского бюджета выделят более 577 тыс. грн, после уплаты налогов люди получат на руки в общей сложности 477 тыс. грн.
Размер выплат на одного человека зависит от стоимости лечения и колеблется в пределах от 7 тыс. грн до 30 тыс. грн, сообщил начальник управления здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков.
Необходимость выделить столь внушительную сумму обусловлена тем, что заседания комиссии не проводились несколько месяцев, в результате скопилось много обращений.
В проекте решения были учтены заявления граждан, поступившие в 2016 году, а также в январе и феврале 2017-го. По словам Сергея Данилкова, на следующем заседании комиссии будут рассмотрены обращения, поступившие с марта нынешнего года.
Юлия Франжева