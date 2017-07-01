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Суббота, 29 июля 2017 года, № 77


На слуху: значимые события недели

Саакашвили лишили украинского гражданства

Президент Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА, гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины. Причина: предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на получение украинского гражданства. Экс-президент Грузии уже заявил, что он обжалует это решение.

Перестрелка в Днепре

Вечером 24 июля в центре города произошла перестрелка, в которой убиты два участника АТО, Алексей Вагнер и Максим Иващук, и ранен адвокат Эдмонд Саакян. Известно, что к группе ветеранов АТО подъехала машина с четырьмя пассажирами, которые после словесной перепалки открыли огонь из автоматического оружия. По факту стрельбы начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Неподконтрольную часть Донетчины отключили от украинского электричества

Украина с 26 июля прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил и. о. директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. По его словам, потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями в той части области, а также поставками из РФ.

Большому футболу в Мариуполе быть

Министр МВД Арсен Аваков заверил, что безопасность всех матчей Премьер-лиги в нашем городе будет обеспечена: «В Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве». Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что окончательное решение принято и большому футболу в Мариуполе быть. Однако президент «Динамо» Игорь Суркис заявил: без письменных гарантий сюда не поедут.

Турецкие инвесторы интересуются городом

В Мариуполе представители турецкой компании «Онур Конструкцион Интернешнл» планируют участвовать в тендере за право ремонтировать центральные магистрали города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Представители компании ознакомились с инфраструктурой Мариуполя и встретились с городским головой Вадимом Бойченко. Компания сотрудничает с Украиной уже более 13 лет.

  


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