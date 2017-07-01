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Суббота, 29 июля 2017 года, № 77


Жовтневый райсуд переедет

Здание по ул. Казанцева, 7-б предоставляет город, профинансирует капремонты Минюст

Нежилые здания по ул. Казанцева, 7-б переданы из коммунальной собственности в государственную. Принимая такое решение, депутаты Мариупольского горсовета руководствовались просьбой Мин­юста предоставить для Жовтневого районного суда г. Мариуполя более просторные и комфортные помещения.

Во время обсуждения вопроса на заседаниях депутатских комиссий и координационного совета прозвучали и возражения: поскольку здание было приобретено за 13 млн грн за счет средств местной громады, а теперь передается в государственную собственность, высказывалось предложение сдать его в аренду с правом проведения капитальных ремонтов.

Заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский ответил, что финансирование капремонта зданий по линии профильного министерства возможно только при условии передачи объектов недвижимости в госсобственность.

Перемещение учреждения в более просторное здание отвечает интересам жителей Мариуполя, считают местные чиновники.

«Если мы не разместим суд в Мариуполе, он может переехать в другой город, и это создаст большие неудобства», – подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

После переезда Жовтневого райсуда высвобожденные помещения по пр. Металлургов зай­мут городские службы, которые сейчас находятся в арендованных помещениях, что в конечном итоге позволит сэкономить средства городского бюджета.

Юлия Франжева  


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