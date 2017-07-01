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Суббота, 29 июля 2017 года, № 77
Очередной меморандум обещаний
Частники пообещали исправиться, власть сказала «Ок» и доверила контроль за пассажироперевозками общественности
Качество пассажироперевозок в Мариуполе вызывает массу нареканий, в основном это касается маршруток.
«Вопрос о подписании меморандума с целью развития транспортной инфраструктуры и улучшения качества услуг на городских маршрутах назрел давно, – подчеркнул первый заместитель мэра Александр Голтвенко. – Решением исполкома были увеличены тарифы, в результате чего у перевозчиков появилось больше средств, которые они должны вкладывать в модернизацию транспорта».
Сегодня в Мариуполе обслуживают маршруты около 250 единиц частного транспорта, из них порядка 100 требуют капремонта, сроки проведения которого прописаны в меморандуме. К концу 2017 года подвижной состав в Мариуполе должен быть качественно иным – такую задачу поставило руководство города, общественность же намерена контролировать выполнение меморандума.
Директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат сообщил, что согласно Стратегии-2021 автопарк коммунального транспорта будет обновляться и постепенно увеличиваться. По этому пути должны следовать и частные пассажироперевозчики.
«В первую очередь речь идет об обновлении и капремонте транспортных средств. Не следует забывать о санитарном состоянии и культуре обслуживания, соблюдении ПДД. Мы со своей стороны будем оказывать всяческую поддержку, но и вы должны идти громаде навстречу. Развитие транспорта, качественные и комфортныевЂ‚пассажироперевозки, культура обслуживания и безопасность – вот то, к чему мы стремимся», – отметил Василий Клат, обращаясь к автоперевозчикам.
«Около 70% маршруток требуют ремонта в сжатые сроки. Если график капремонтов не будет соблюдаться отдельными перевозчиками, мы будем требовать расторжения с ними договоров. Если подобные нарушения будут носить массовый характер, то я, как член исполкома, инициирую отмену решения о повышении стоимости проезда до 6 гривен», – сказал представитель общественности Дмитрий Забавин. Он также предложил внести в меморандум пункт, обязывающий маршрутчиков обилечивать пассажиров.
Его полностью поддержал Александр Голтвенко: «График выполнения ремонтных работ должен неукоснительно соблюдаться. В противном случае мы будем разрывать договоры и отменять решение исполкома о повышении тарифа на проезд».
«В перспективе Мариуполь будет переходить на электронные билеты и по максимуму уходить от бумажных, отпадет необходимость в кондукторах, при этом будут ужесточаться штрафные санкции за безбилетный проезд», – отметил первый заместитель городского головы.
Итогом вчерашней встречи стало подписание трехстороннего меморандума.
Остается надеяться, что на этот раз договоренности не останутся всего лишь декларациями на бумаге.