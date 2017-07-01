Качество пассажироперевозок в Мариуполе вызывает массу нареканий, в основном это касается маршруток.

«Вопрос о подписании меморандума с целью развития транспортной инфраструктуры и улучшения качества услуг на городских маршрутах назрел давно, – подчеркнул первый заместитель мэра Александр Голтвенко. – Решением исполкома были увеличены тарифы, в результате чего у перевозчиков появилось больше средств, которые они должны вкладывать в модернизацию транспорта».

Сегодня в Мариуполе обслуживают маршруты около 250 единиц частного транспорта, из них порядка 100 требуют капремонта, сроки проведения которого прописаны в меморандуме. К концу 2017 года подвижной состав в Мариуполе должен быть качественно иным – такую задачу поставило руководство города, общественность же намерена контролировать выполнение меморандума.

Директор департамента транс­порта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат сообщил, что согласно Стратегии-2021 автопарк коммунального тран­с­порта будет обновляться и постепенно увеличиваться. По этому пути должны следовать и частные пассажироперевозчики.