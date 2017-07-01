Суббота, 29 июля 2017 года, № 77

Услышали друг друга Фото Владислава Лупаненко: Конструктивный диалог. Александр Голтвенко рассказал, как в городе решаются вопросы коммунальной, малой экологии и озеленения.



Нардепы, власть, общественники, ученые и производственники обсудили экологическую ситуацию Круглый стол Всеукраинской экологической лиги, проходивший в минувшую среду в отеле Reikartz, начался с заминки: мест не хватало не только за столом, но и «зрительских». Но организаторы быстро решили эту проблему – принесли дополнительные стулья, и во встрече смогли принять участие все желающие. Бурное обсуждение В самом начале дискуссии слово предоставили народным депутатам Украины Олегу Недаве и Алексею Белому. Первый своим правом воспользовался, а вот Белый решил передать слово первому заместителю городского головы Мариуполя Александру Голтвенко. Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко попросила его не перенимать роль модератора круглого стола, тем не менее удовлетворила просьбу народного депутата. Послушав два доклада, Алексей Белый высказал свое видение решения экологических проблем города. По его словам, одна из мер, которая может помочь Мариуполю, – увеличение доли экологического налога, который остается на местном уровне, с 25 до 70%. Экологические деньги можно направить на природоохранные мероприятия. Не словом, а делом Обсуждение проходило живо и интересно. Рассматривали вопросы загрязнения воздуха, а также Азовского моря, говорили о состоянии рек в городе и обращении с бытовыми отходами. Александр Голтвенко отметил, что в рамках Программы охраны и оздоровления окружающей среды на 2012 – 2020 годы наблюдается положительная динамика. Кроме того, город покинул пятую позицию рейтинга самых грязных населенных пунктов Украины и перешел на более «экологичное» одиннадцатое место, что тоже является доказательством планомерной работы в этом направлении. В своем выступлении заместитель мэра представил значимые мероприятия, которые удалось реализовать в городе: совместный с Unicef проект по обеспечению социальных учреждений города и близлежащих поселков бутилированной водой, принятую в 2017 году программу озеленения. Рассказал о системе мониторинга состояния воздуха с помощью стационарных и передвижного постов. Кстати, этот вопрос вызвал бурное обсуждение общественников – они сетовали на график работы передвижной лаборатории, которая не делает замеры в выходные и праздничные дни. Депутат горсовета, глава постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии Максим Бородин отметил, что отсутствует практика экстренных выездов лаборатории по вызову людей. «Практически нет замеров диоксинов и фуранов, вредоносных канцерогенов», – заявил он и отметил, что необходимо устанавливать датчики-газоанализаторы на всех основных источниках выбросов. Подняли вопрос шлаковых гор в Мариуполе - Александр Голтвенко заявил, что в этом деле предприятиям и городу необходима помощь государства. Представители мариупольских предприятий говорили о том, что они делают для улучшения экологической ситуации. Так, ильичевцы рассказали о закрытии мартена, что позволило снизить количество вредных выбросов на 19 тыс. тонн ежегодно. Досрочно были остановлены нагревательные колодцы в листопрокатном цехе «1700», проведены реконструкции газоочисток конвертеров №№1 и 2. Сейчас идут работы по установке современного очистного оборудования на агломашинах комбината имени Ильича. Азовстальцы закрыли аглофабрику, часть агрегатов известково-обжигового цеха, реконструировали доменную печь №4. В ходе круглого стола отмечалось, что в ближайшие пять лет Группа Метинвест намерена инвестировать в экологические проекты порядка 60 млн долларов в год. Большое внимание собравшиеся уделили вопросам скопления на территории Мариуполя твердых бытовых отходов. Первый заместитель городского головы озвучил, что городом подготовлена проектно-сметная документация на строительство комплекса по сортировке мусора. Ориентировочно он обойдется в 110 миллионов гривен. «Мы ищем инвестора, с которым можно было бы реализовать этот проект в достаточно сжатые сроки, потому что времени у города остается действительно мало. Этим направлением нужно заниматься, чтобы не повторить печальный опыт других городов, где ситуация привела к экологической катастрофе», – сказал Александр Голтвенко. Денежный вопрос Наиболее жаркие дискуссии вызвал экологический налог. В ходе круглого стола Олег Недава предложил поддержать инициативу, согласно которой часть финансов, направленных в областной бюджет, по решению облсовета может вернуться в город, где их максимально генерируют. Старший менеджер по экологии Группы Метинвест Александр Филоненко настаивает на том, что экологический налог нужно возвращать на предприятия, чтобы те вкладывали его в природоохранные программы: «С нашей точки зрения эти налоги используются государством не очень эффективно. Мы не понимаем, на какие проекты они распределяются. В то же время, зная свои программы и актуальность вопросов экологии, мы могли бы более эффективно и в ускоренном темпе провести те самые модернизации, сделать вложения в зеленые технологии». Кроме того, он отметил, что ежегодно Группа Метинвест добросовестно выплачивает государству экологический налог – порядка 15 млн долларов. А вот директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус против этого: «Экологический налог не должен возвращаться назад на предприятие, он должен идти на развитие громад и решение экологических проблем». Татьяна Тимочко по этому поводу сказала следующее: «Вопрос об экологическом налоге в дальнейшем мы будем лоббировать в такой конфигурации: 80% должно оставаться на региональном уровне, но нужно сделать перераспределение между областью и городом. Мы против возвращения налога на предприятия, но тем, кто уменьшает количество выбросов, нужно снижать налоговую нагрузку. Это экономический инструмент, которым пользуются во всем мире». Не последняя встреча За круглым столом собрались представители разных сторон: бизнеса, руководства города и области, ученых и общественности. Состоялся конструктивный диалог. Подводя итоги встречи, Татьяна Тимочко резюмировала, что городская власть взяла на себя определенные обязательства по обнародованию экологической информации, а предприятия согласились с тем, что необходимо увеличить количество природоохранных проектов и инвестиции в них. Это не последняя встреча – Всеукраинская экологическая лига планирует продолжить обсуждение экопроблем по различным направлениям. Анна Шишман