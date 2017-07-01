Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 29 июля 2017 года, Суббота
Глава – новый, курс – прежний
На принципах открытости
Чтобы дети смеялись
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Услышали друг друга

Суббота, 29 июля 2017 года, № 77


Услышали друг друга

Фото Владислава Лупаненко: Конструктивный диалог. Александр Голтвенко рассказал, как в городе решаются вопросы коммунальной, малой экологии и озеленения.

Нардепы, власть, общественники, ученые и производственники обсудили экологическую ситуацию

Круглый стол Всеукраинской экологической лиги, проходивший в минувшую среду в отеле Reikartz, начался с заминки: мест не хватало не только за столом, но и «зрительских». Но организаторы быстро решили эту проблему – принесли дополнительные стулья, и во встрече смогли принять участие все желающие.

Бурное обсуждение

В самом начале дискуссии слово предоставили народным депутатам Украины Олегу Недаве и Алексею Белому. Первый своим правом воспользовался, а вот Белый решил передать слово первому заместителю городского головы Мариуполя Александру Голтвенко. Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко попросила его не перенимать роль модератора круглого стола, тем не менее удовлетворила просьбу народного депутата. Послушав два доклада, Алексей Белый высказал свое видение решения экологических проблем города. По его словам, одна из мер, которая может помочь Мариуполю, – увеличение доли экологического налога, который остается на местном уровне, с 25 до 70%.

Экологические деньги можно направить на природоохранные мероприятия.  

Не словом, а делом

Обсуждение проходило живо и интересно. Рассматривали вопросы загрязнения воздуха, а также  Азовского моря, говорили о состоянии рек в городе и обращении с бытовыми отходами.

Александр Голтвенко отметил, что в рамках Программы охраны и оздоровления окружающей среды на 2012 – 2020 годы наблюдается положительная динамика. Кроме того, город покинул пятую позицию рейтинга самых грязных населенных пунктов Украины и перешел на более «экологичное» одиннадцатое место, что тоже является доказательством планомерной работы в этом направлении.

В своем выступлении заместитель мэра представил значимые мероприятия, которые удалось реализовать в городе: совместный с Unicef проект по обеспечению социальных учреждений города и близлежащих поселков бутилированной водой, принятую в 2017 году программу озеленения. Рассказал о системе мониторинга состояния воздуха с помощью стационарных и передвижного постов.

Кстати, этот вопрос вызвал бурное обсуждение общественников – они сетовали на график работы передвижной лаборатории, которая не делает замеры в выходные и праздничные дни. Депутат горсовета, глава постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии Максим Бородин отметил, что отсутствует практика экстренных выездов лаборатории по вызову людей. «Практически нет замеров диоксинов и фуранов, вредоносных канцерогенов», – заявил он и отметил, что необходимо устанавливать датчики-газоанализаторы на всех основных источниках выбросов.

Подняли вопрос шлаковых гор в Мариуполе - Александр Голтвенко заявил, что в этом деле предприятиям и городу необходима помощь государства.

Представители мариупольских предприятий говорили о том, что они делают для улучшения экологической ситуации. Так, ильичевцы рассказали о закрытии мартена, что позволило снизить количество вредных выбросов на 19 тыс. тонн ежегодно. Досрочно были остановлены нагревательные колодцы в листопрокатном цехе «1700», проведены реконструкции газоочисток конвертеров №№1 и 2. Сейчас идут работы по установке современного очистного оборудования на агломашинах комбината имени Ильича. Азовстальцы закрыли аглофабрику, часть агрегатов известково-обжигового цеха, реконструировали доменную печь №4.

В ходе круглого стола отмечалось, что в ближайшие пять лет Группа Метинвест намерена инвестировать в экологические проекты порядка 60 млн долларов в год.

Большое внимание собравшиеся уделили вопросам скопления на территории Мариуполя твердых бытовых отходов. Первый заместитель городского головы озвучил, что городом подготовлена проектно-сметная документация на строительство комплекса по сортировке мусора. Ориентировочно он обойдется в 110 миллионов гривен. «Мы ищем инвестора, с которым можно было бы реализовать этот проект в достаточно сжатые сроки, потому что времени у города остается действительно мало. Этим направлением нужно заниматься, чтобы не повторить печальный опыт других городов, где ситуация привела к экологической катастрофе», – сказал Александр Голтвенко.

Денежный вопрос

Наиболее жаркие дискуссии вызвал экологический налог. В ходе круглого стола Олег Недава предложил поддержать инициативу, согласно которой часть финансов, направленных в областной бюджет, по решению облсовета может вернуться в город, где их максимально генерируют.

Старший менеджер по экологии Группы Метинвест Александр Филоненко настаивает на том, что экологический налог нужно возвращать на предприятия, чтобы те вкладывали его в природоохранные программы: «С нашей точки зрения эти налоги используются государством не очень эффективно. Мы не понимаем, на какие проекты они распределяются. В то же время, зная свои программы и актуальность вопросов экологии, мы могли бы более эффективно и в ускоренном темпе провести те самые модернизации, сделать вложения в зеленые технологии».

Кроме того, он отметил, что ежегодно Группа Метинвест добросовестно выплачивает государству экологический налог – порядка 15 млн долларов.

А вот директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус против этого: «Экологический  налог не должен возвращаться назад на предприятие, он должен идти на развитие громад и решение экологических проблем».

Татьяна Тимочко по этому поводу сказала следующее: «Вопрос об экологическом налоге в дальнейшем мы будем лоббировать в такой конфигурации: 80% должно оставаться на региональном уровне, но нужно сделать перераспределение между областью и городом. Мы против возвращения налога на предприятия, но тем, кто уменьшает количество выбросов, нужно снижать налоговую нагрузку. Это экономический инструмент, которым пользуются во всем мире».

Не последняя встреча

За круглым столом собрались представители разных сторон: бизнеса, руководства города и области, ученых и общественности. Состоялся конструктивный диалог. Подводя итоги встречи, Татьяна Тимочко резюмировала, что городская власть взяла на себя определенные обязательства по обнародованию экологической информации, а предприятия согласились с тем, что необходимо увеличить количество природоохранных проектов и инвестиции в них. Это не последняя встреча – Всеукраинская экологическая лига планирует продолжить обсуждение экопроблем по различным направлениям.

 

Анна Шишман  


Другие новости выпуска № 77 от 29 июля 2017 года
  • Ранние арбузы – сомнительное лакомство? /
  • Услышали друг друга /
  • Очередной меморандум обещаний /
  • #ВадIк не прогавив /
  • Жовтневый райсуд переедет /
  • На матпомощь – полмиллиона /
  • Непопулярные решения /
  • Ремонт опорной школы буксует /
  • Развивается бизнес – процветает город /
  • На принципах открытости /
  • Настойчивые и целеустремленные /
  • Тридцать пять – двор преображается опять /
  • Июльская жара: температурный рекорд еще не побит /
  • Поезда на Киев временно изменили маршрут /
  • Мариуполь помнит /
  • Смелость – основа победы / Публично о личном с Элиной Прокопчук
  • На слуху: значимые события недели /
  • План мероприятий Центра социальной защиты «Забота» /

     

    		•

    Архив выпусков
    Июль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
    год:   месяц:


    Топ новости


    Ранние арбузы – сомнительное лакомство?
    В Мариуполе места торговли бахчевыми еще не определены, заключений ветлаборатории у реализаторов нет Подробнее...


    Культурный каток перемен
    Кто будет играть первую скрипку в творческой среде нашего города? Подробнее...


    Украину губит прокуратура без совести
    На совещании в Днепре Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил уменьшение преступлений в Мариуполе. А вот нерадивым подчиненным пригрозил Подробнее...


    Цена компромисса: и перевозчики сыты, и пассажиры целы
    В Мариуполе снова повышается стоимость проезда в городском транспорте, горожане против, но иначе частники не выживут Подробнее...


    Спрос ударил в нос
    ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования