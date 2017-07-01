Суббота, 29 июля 2017 года, № 77

Ранние арбузы – сомнительное лакомство? Лучше не рисковать. Родителям стоит очень хорошо подумать, прежде чем покупать арбузы не в сезон.



В Мариуполе места торговли бахчевыми еще не определены, заключений ветлаборатории у реализаторов нет Ароматные дыни и спелые ар­бузы уже вовсю продаются на рынках и в магазинах. Несмотря на то что на календаре еще июль, товар пользуется спросом. На рынке, в супермаркете или в местах стихийной торговли – где выбирать сладкий плод и стоит ли рисковать здоровьем, поддавшись желанию полакомиться ранними бахчевыми? Все в лабораторию! «Норма нитратов для арбузов 60 миллиграммов на килограмм, для дынь – 90. На продовольственных рынках есть специальные лаборатории ветеринарной службы, которые проверяют количество нитратов в продукции. В супермаркетах приходят документы безопасности товара или наши специалисты отбирают плоды для исследования. На стихийных рынках арбузы и дыни не исследуют, и горожанам лучше не покупать там товар, чтобы не нарваться на некачественный продукт», – говорит начальник управления Госпродпотребслужбы в Мариуполе Эдуард Квашук. Также он не советует покупать бахчевые, которые продаются на обочинах дорог: они впитывают опасные токсины. В лаборатории ветслужбы на Центральном рынке нам рассказали, что все, кто занимается здесь продажей бахчевых, предоставляют на экспертизу каждую новую партию. «Все арбузы и дыни по мере поступления отправляются в лабораторию для исследования на нитраты и нитриты. Если показатели не превышают норму, мы выписываем экспертный вывод на доброкачественную продукцию и выдаем заключение лаборатории на руки. Если продукция оказывается небезопасной, мы выписываем акт выбраковки. За этот месяц было выписано три акта», – отмечает заведующая лабораторией Любовь Чанаях. Всего в городе работает 14 таких лабораторий. Вся пробы оттуда направляются в городскую лабораторию ветеринарной медицины. «Продукция приходит в лабораторию для исследования и выдачи экспертных выводов. На данное время всего исследовано 13 проб арбузов, среди них нарушений не выявлено, а также 14 проб дынь, из них восемь превышали допустимую норму количествавЂ‚нитратов»,вЂ‚–вЂ‚говорит начальник Мариупольской городской государственной лечебницы ветеринарнойвЂ‚медицинывЂ‚Алла Коробка. Квест: найди заключение После разговора со специалистами мы решили прогуляться по рынку и своими глазами увидеть у реализаторов заключения лаборатории с выводами экспертизы. Обойдя несколько точек продажи арбузов и дынь, мы так и не смогли узнать, как выглядит этот документ. По всей видимости, не знают этого и сами продавцы. Реализаторы пожимают плечами, мол, это вопрос не к ним, а к предпринимателям. Некоторые искренне удивляются просьбе показать заключение, подтверждающее качество арбузов, даже не зная, что по закону попросить показать этот документ имеет право любой покупатель, и в свою очередь требуют удостоверение журналиста. Нашлись на рынке и более честные реализаторы. «На экспертизу арбузы отправили, но вывод еще не пришел», – говорит продавец Татьяна. «Заключение еще не выдано, а арбузы уже продаете?!» – «Да, продаем». Есть ли смысл в такой экспертизе, если плоды поступают в продажу еще до ее результатов, а большинство продавцов вообще не осведомлены, проводилась ли она или нет? В такой ситуации обычному покупателю понять, качественный ли перед ним товар, не представляется возможным. Несмотря на это, желающих попробовать первые арбузы на рынках хватает. «Отравиться не боюсь, беру арбузы уже не первый раз», – говорит покупательница Валентина. Есть на рынках и те, кто проходит мимо рядов с бахчевыми. «Качественные арбузы появятся только в августе, сейчас покупать не стоит», – советует мариуполец Евгений. Только чудом или удачей можно объяснить тот факт, что «скорая» никого не забирала с отравлениями арбузом или дыней. В статистическом отделе Мариупольской больницы скорой медицинской помощи говорят, что в этом сезоне горожане не обращались с отравлениями бахчевыми. Разрешений нет – продажа есть Каждый год в Мариуполе специальная комиссия определяет места, где разрешается торговля бахчевыми. Нынешним летом комиссия по этому вопросу еще не собиралась. «Предприниматели, которые занимаются продажей бахчевых культур, еще не подали свои заявки в ЦНАП. Когда будут приняты все заявки, тогда и состоится заседание комиссии», – проинформировал начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук. Тем не менее ранние арбузы и дыни на улицах города уже продаются полным ходом. В общем, мы для себя сделали вывод, что лучше пока повременить с покупкой арбузов. А когда решимся, первым делом поинтересуемся у продавца лабораторным заключением. Элина Прокопчук. Фото Владислава Лупаненко