Четверг, 27 июля 2017 года, № 76

Художник приглашает: «Иди и смотри» Фото Владислава Лупаненко: Автор и его графика. Валерий Татар посетил Центр современного искусства в момент оформления его выставки.



Наш земляк Валерий Татар знакомит зрителей с фэнтези-артом В Центре современного искусства имени Архипа Куинджи открыта выставка художника Валерия Татара. Сама экспозиция получилась камерной: порядка 20 работ из собрания мариупольского коллекционера Игоря Пилипенко. «Художник – яркий представитель фэнтези-арта, в котором невозможное соседствует с возможным, – рассказала директор центра Ирина Волкова. – Это искусство причудливой фантазии и трудолюбия, потому что виртуозный почерк Валерия Татара и отшлифованное годами исполнительское мастерство завораживают и надолго приковывают взгляд. Сам Валерий вслед за своим кумиром, художником-авангардистом Павлом Филоновым, одной из ключевых фигур в искусстве ХХ века, воспринимает работу над картиной как процесс исследования каждого микроэлемента ее структуры». Валерий Татар родился в Мариуполе, здесь до сих пор живет его мама. Он учился в художественной студии при Академии художеств имени Ильи Репина (Санкт-­Петербург), в 1990 году окончил Донецкое художественное училище. «В родном городе меня не приняли в изобразительную студию, уже толком и не помню, куда обращался, – вспоминает Валерий Татар. – Мне сказали, что с моими наклонностями нельзя рисовать, потому и уехал в Питер. После студии служил в армии, вернулся домой и учился в Донецке. Работал во многих городах, например, цикл, представленный на выставке, начал создавать в Киеве, сейчас живу и работаю в Вене». В настоящее время мариупольскому зрителю доступны несколько циклов автора, начало которым положено в середине 90-х прошлого столетия. Понятно, что это своеобразная ретроспектива творчества художника, но она интересна тем, что совсем скоро на искусство того времени обратят внимание европейские коллекционеры и начнется отток этих работ за границу. «Сейчас там бум на так называемый русский андеграунд 70-80-х, и это закономерный процесс, – пояснил Валерий. – В Европе не разделяют работы по принадлежности к национальности, они открывают новые имена, им интересно искусство из-за железного занавеса». Николай Пожогин