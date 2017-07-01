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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76


Художник приглашает: «Иди и смотри»

Фото Владислава Лупаненко: Автор и его графика. Валерий Татар посетил Центр современного искусства в момент оформления его выставки.

Наш земляк Валерий Татар знакомит зрителей с фэнтези-артом

В Центре современного искусства имени Архипа Куинджи открыта выставка художника Валерия Татара. Сама экспозиция получилась камерной: порядка 20 работ из собрания мариупольского коллекционера Игоря Пилипенко.

«Художник – яркий представитель фэнтези-арта, в котором невозможное соседствует с возможным, – рассказала директор центра Ирина Волкова. – Это искусство причудливой фантазии и трудолюбия, потому что виртуозный почерк Валерия Татара и отшлифованное годами исполнительское мастерство завораживают и надолго приковывают взгляд. Сам Валерий вслед за своим кумиром, художником-авангардистом Павлом Филоновым, одной из ключевых фигур в искусстве ХХ века, воспринимает работу над картиной как процесс исследования каждого микроэлемента ее структуры».

Валерий Татар родился в Мариуполе, здесь до сих пор живет его мама. Он учился в художественной студии при Академии художеств имени Ильи Репина (Санкт-­Петербург), в 1990 году окончил Донецкое художественное училище.

«В родном городе меня не приняли в изобразительную студию, уже толком и не помню, куда обращался, – вспоминает Валерий Татар. – Мне сказали, что с моими наклонностями нельзя рисовать, потому и уехал в Питер. После студии служил в армии, вернулся домой и учился в Донецке. Работал во многих городах, например, цикл, представленный на выставке, начал создавать в Киеве, сейчас живу и работаю в Вене».

В настоящее время мариупольскому зрителю доступны несколько циклов автора, начало которым положено в середине 90-х прошлого столетия. Понятно, что это своеобразная ретроспектива творчества художника, но она интересна тем, что совсем скоро на искусство того времени обратят внимание европейские коллекционеры и начнется отток этих работ за границу. «Сейчас  там бум на так называемый русский андеграунд 70-80-х, и это закономерный процесс, – пояснил Валерий. – В Европе не разделяют работы по принадлежности к национальности, они открывают новые имена, им интересно искусство из-за железного занавеса».

Николай Пожогин  


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