Четверг, 27 июля 2017 года, № 76





Огонь никого не щадит

В Мариуполе участилось количество возгораний, причем, по информации службы ГСЧС, это касается не только открытых территорий – часто горит жилье и прочие помещения. Начальник 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области Андрей Павленко отмечает, что по состоянию на 20 июля мариупольские спасатели уже совершили 1651 выезд, в 307 пожарах погибло 19 человек.

Криминальный след

Недавний июльский случай: жертвами огня стали две девушки 1987 и 1991 годов рождения. Звонок спасателям поступил в 13:05 от жителей дома на улице Курчатова, которые пожаловались на сильное задымление на восьмом этаже девятиэтажки. На место выехала бригада ГСЧС, уже в 13:58 спасатели смогли полностью справиться с возгоранием, однако в квартире были обнаружены две мертвые девушки. «Как выяснилось позже, еще до начала пожара эти женщины были мертвы, преступник, организовав пожар, видимо, пытался скрыть следы убийства», – подчеркнул Андрей Павленко.

Человеческий фактор

Увеличение количества пожаров в летний период часто связано с жаркой погодой, однако порой причиной становится небрежно брошенный окурок или спичка, а спасателям доводится рисковать собственной жизнью. «По своему двадцатилетнему опыту работы могу заявить, что возгорание из-за стеклышек и бутылок – вещь практически нереальная. Почти во всех случаях виновны люди», – заявил Андрей Павленко. В связи с этим он обратился к мариупольцам с просьбой не нарушать правила пожарной безопасности и более ответственно относиться к природе. Ведь ежесуточно спасателям Мариуполя приходится около 37 раз выезжать на сообщения о возгораниях.

Владимир Щербаков