Четверг, 27 июля 2017 года, № 76





Кто работал на успех

Фото Владислава Лупаненко: От всех жителей города. Вадим Бойченко выразил признательность людям, без которых фестиваль не состоялся бы.





Грамотами и благодарностями отметили тех, чьими стараниями на фестивале MRPL City было чисто и безопасно

Сессия городского совета началась с наград от мэра Мариуполя Вадима Бойченко, городской голова вручил грамоты и благодарности тем, без чьего труда удачное проведение музыкального фестиваля MRPL City – 2017 было бы невозможно.

В первую очередь отметили работников правоохранительных органов, отдельно – служащих Нацполиции и СБУ, обеспечивавших безопасность на протяжении трехдневного мероприятия. Грамотами награждались как коллективы, так и отдельные сотрудники, в частности в. и. о. начальника

управления СБУ в Донецкой области Эдуард Федоров, а также младший лейтенант полиции Николай Лачугин. Грамота также была вручена сотруднику СБУ в Донецкой области полковнику Андрею Шейне. Не обошли вниманием МЧС и спасательно-водолазную службу.

Вадим Бойченко отметил и добросовестную работу коммунальных предприятий Мариуполя, за старательное исполнение обязанностей и сохранение чистоты во время проведения фестиваля благодарностью городского головы наградили КП «Коммунальник» и МКП зеленого строительства.

В заключение мэр отметил работу той коммунальной службы, без которой невозможно было бы комфортное проведение фестиваля для жителей и гостей города, именно благодаря сотрудникам ТТУ транспорт ходил даже ночью.

Антон Луковников