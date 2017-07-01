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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76
Город спорта с Александром Куртовым
Наши медалисты на Дефлимпийских играх
В турецком городе Самсун проходят 22-е летние Дефлимпийские игры, в которых принимают участие около пяти тысяч спортсменов с нарушением слуха из 109 стран мира. Они разыгрывают 220 комплектов наград в 21 виде спорта.
Команда Украины численностью 219 спортсменов выступает в 15 видах. Мариуполь на этих играх представляют шесть человек. Марина Погорелова в дзюдо стала чемпионкой в составе сборной Украины и завоевала бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях. У Риммы Филимошкиной серебряная медаль в метании молота. «Бронзу» в Турции завоевал еще один мариупольский дзюдоист – Евгений Нехаев. Евгений Полухин стал четвертым в метании молота, дзюдоист Андрей Погорелов финишировал пятым, а баскетболист Александр Кузнецов в составе сборной Украины вышел в четвертьфинал баскетбольного турнира.
В медальном зачете украинская сборная на втором месте. Завершатся Дефлимпийские игры 30 июля.