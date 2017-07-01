Четверг, 27 июля 2017 года, № 76

Город спорта с Александром Куртовым



На равных с бронзовым призером

Во втором туре чемпионата Украины ФК «Мариуполь» в Запорожье разделил очки с луганской «Зарей»

В стартовом составе ФК «Мариуполь» главный тренер Александр Севидов вместо получившего травму Руслана Фомина выставил Дмитрия Мишнева. В этой встрече мариупольская команда играла без номинального форварда. А тренер «Зари» Юрий Вернидуб после поражения от «Стали» выставил семь новых игроков.

Первые минуты активнее провели хозяева поля, заметен был Сухоцкий, который при любой возможности стремился нанести удар по воротам Рустама Худжамова. Однако мариупольцев натиск луганчан не смутил. Более того, гости перехватили инициативу и на 8-й минуте Вячеслав Чурко пробил с угла штрафной площадки в дальний угол, Лунин с трудом перевел мяч на угловой. На 16-й минуте «Мариуполь» открыл счет после углового в исполнении Дмитрия Кожанова. Это Яворский точно пробил головой, забив первый мяч нашей команды в элитном украинском дивизионе. Во втором тайме «Заре» удалось перехватить инициативу, и на 70-й минуте луганчане сравняли счет. Опанасенко после навеса Калитвинцева с близкого расстояния поразил ворота Худжамова. На 82-й минуте мариупольцы могли вновь выйти вперед в счете, но Мишнев в пределах штрафной площадки вместо удара сделал передачу на Кисиля, а тому забить не дали защитники «Зари». В итоге боевая ничья – 1:1.

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов отметил: «Когда на первой минуте два игрока летят в подкате, это говорит о многом. Задается тон на всю игру. Рад, что выдержали тот темп. Хотелось проверить себя на фоне участника группового этапа Лиги Европы».