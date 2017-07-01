Четверг, 27 июля 2017 года, № 76





70-летний чемпион

Мэр Мариуполя поздравил с юбилеем заслуженного тренера Украины Владимира Харченко

Открытие 20-й сессии горсовета ознаменовалось поздравлением в адрес тренера по боксу КДЮСШ «Атлетик», заслуженного тренера Украины Владимира Харченко. Городской голова Вадим Бойченко поблагодарил юбиляра за воспитание здорового и сильного молодого поколения и поздравил с днем рождения. К слову, мэр Мариуполя в юности познавал азы бокса и тренировался именно у Владимира Харченко, в зале спортшколы «Атлетик», которая в апреле этого года вновь открылась после капитального ремонта.

За время своей спортивной карьеры Владимир Харченко провел много боев, объездил множество стран, был на Кубе, в Замбии, Танзании, Югославии, Австрии. «Был такой момент в жизни, что я, находясь на Кубе, встречался с Фиделем Кастро», – отметил он в одном из интервью.

Мариуполец был чемпионом спартакиады Украины, финалистом чемпионата СССР в 1972 и 1974 годах, чемпионом СССР в 1973-м. Четыре года был в сборной команде Союза, пять лет – в сборной Украины, чемпион Украины. Выступал в легкой весовой категории до 60 кг. На ринг Владимир Харченко выходил 147 раз: 105 боев закончил досрочно, 22 боя выиграл по очкам, 20 – проиграл. Три раза участвовал в ежегодном польском турнире «Черный диамант».

Антон Луковников