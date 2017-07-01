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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76

Город спорта с Александром Куртовым

Снукер набирает обороты

Фото Анжелики Романовой: Друзья-соперники. Тарас Ульянченко (на фото слева) и Евгений Зотов даже на тренировках стараются не уступать друг другу.

Бильярдисты провели первый полноценный сезон

Руководитель мариупольской организации федерации снукера Украины Андрей Макеев отмечает, что и раньше в нашем городе проходили соревнования по снукеру, но они были неофициальными: «В 2016 году в Киеве была создана общественная организация «Федерация снукера Украины», в которую вошла и наша мариупольская организация. Без соревнований популяризация этого вида бильярда и его дальнейшее развитие в нашем регионе невозможны. В ходе первого официального сезона мы проводили два турнира в месяц, то есть один в две недели. Принимали участие все желающие, турниры были открыты для всех любителей снукера». Чтобы уравнять шансы новичков и опытных игроков, была введена система фор. Попутно провели два всеукраинских турнира, пригласили мастеров снукера из других городов страны, но приезжали даже ребята из Молдовы (в частности Андрей Чебану), из Львова, Знаменки (Кировоградская область), где открыта детско-юношеская академия снукера и воспитываются будущие звезды».

О перспективах развития снукера в Мариуполе мы говорили с Андреем Макеевым.

– Русский бильярд имеет в Мариуполе давние традиции, снукер стал развиваться сравнительно недавно. Какие плюсы у вашего раздела бильярда?

– Сразу отмечу, что развитие снукера и русского бильярда в нашем городе должно идти параллельно. Мы друг другу не мешаем, это две разновидности игры на бильярдном столе. У них есть различия в размерах шаров, луз, другое сукно. Размер стола тот же, но сам принцип игры разный. В снукере делается упор на построение серий. Есть такое понятие, как максимальный брейк, то есть максимальная серия. Сейчас это 147 очков – мировой рекорд.

– А какая максимальная серия у мариупольских снукеристов?

– Рекорд Мариуполя установлен до образования нашей городской организации, он зафиксирован на отметке 38 очков. Этот результат может показаться небольшим достижением, но вы учтите, что 147 очков – это достижение профессионалов, которые всю свою жизнь посвятили снукеру, тренируются ежедневно по 6-8 часов без выходных. Наш Тарас Ульянченко в одном из турниров показал серию в 34 очка, у меня были серии за 30 очков. То есть в этом плане мы растем, а рост зависит только от мастерства, которое приобретается в тренировках и соревнованиях.

– Какие ожидания у вас были по поводу выступлений Тараса Ульянченко и Евгения Зотова на чемпионате Украины среди юниоров?

– Ехали на чемпионат с уверенностью, что хоть одно призовое место будет за нами. Но так получилось, что выполнили программу-максимум: Тарас Ульянченко стал чемпионом Украины, у Евгения Зотова – бронзовая медаль. У Тараса до начала занятий снукером был уже достаточно большой опыт игры в русский бильярд, и это положительно сказалось на его росте. Для переквалификации ему не понадобилось много времени и усилий. Парень он очень перспективный, осенью будет представлять Украину на юниорском чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Надеемся, что он достойно представит наш город, Украину в Северной Пальмире.

– Евгений Зотов моложе Тараса Ульянченко, у него в семье есть еще один поклонник снукера – его отец Артем, который к тому же судья соревнований. Наверняка история Зотовых с бильярдом – это семейное.

– Но здесь все иначе, чем обычно бывает: сын привел отца в бильярдный зал, а тот, понимая, что не добьется больших успехов в игре, сосредоточился на судействе, сейчас он является арбитром третьей категории. Возвращаясь к Жене, отмечу, что осенью прошлого года он перенес операцию на сердце, у него был период реабилитации, сейчас он стабильно показывает хорошие результаты в нашей любительской лиге. У них с Тарасом здоровое соперничество, каждый старается не отставать друг от друга, и при этом оба быстро прогрессируют.

– Не за горами новый сезон, что ожидаете от него, какие турниры думаете провести?

– В планах у нас проведение любительской лиги, пригласим всех желающих независимо от уровня игры. Осенью предполагаем провести открытый турнир «Приазовье-2017» с приглашением гостей из Киева и Львова. А до этого, в августе, во Львове будет проходить большой турнир, приуроченный ко Дню независимости Украины, ожидается около 100 участников, призовой фонд турнира – 100 тыс. гривен. Мариуполь будут представлять Тарас Ульянченко, Евгений Зотов, Константин Короленко и я.

«Стоимость» шаров

У каждого шара различного цвета есть своя так называемая «цена». Красный шар «стоит» одно очко, цветные шары – от 2 до 7 очков: 2 очка – желтый, 3 – зеленый, 4 – коричневый, 5 – синий, 6 – розовый и самый «дорогой» черный шар – 7 очков.

  


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