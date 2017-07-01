Четверг, 27 июля 2017 года, № 76





На сессию – с регистрацией

Уже с этой сессии вступили в силу новые правила: теперь каждый желающий присутствовать на заседании должен пройти регистрацию.

Всех волновал вопрос, не ограничит ли эта норма право людей находиться в сессионном зале? «Делая выводы, мы видим, что все желающие попали в зал, практически нет свободных мест. Нам удалось построить работу таким образом, чтобы процесс регистрации не занимал много времени, не создавал столпотворение. Сотрудники секретариата горсовета оперативно записывали каждого и пропускали в зал», – рассказывает секретарь горсовета Степан Махсма.

Главная цель регистрации – идентифицировать всех присутствующих, чтобы обеспечить порядок и безопасность. Граждане с пониманием отнеслись к этому нововведению, предъявляли документ, удостоверяющий личность, и спокойно пользовались своим правом присутствия на пленарном заседании.