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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76
Праздник семьи
Жители Гавани и Слободки поделились рецептами счастья
В КСН «Слободка – Гавань» прошел праздник, главными героями которого стали шесть семей, проживающих в поселке. «Наша цель – показать, как в семьях сохраняются традиции, какие ценности у той или иной семьи, какие праздники отмечаются, как чтят историю своих предков», – говорит председатель КСН «Слободка – Гавань» Елизавета Коновчук.
В празднике участвовали жители всех возрастов. Так, 10-летний Ваня Шалин увлекается оригами и конструкторами, в семье Быцай все играют на музыкальных инструментах, а мама Мария прекрасно исполняет романсы.
«Всегда нужно идти на уступки, прощать друг друга, именно в этом и заключается семейное счастье», – считают супруги Ирина и Алексей Гокало.
Депутат городского совета Владимир Яковенко каждой семье вручил денежные сертификаты на приобретение материалов для творчества, а директор «Азалии – Нова» Елена Павлюченко подарила комнатные растения.
«Мы часто проводим с КСН подобные праздники. Это делает людей сплоченнее, отвлекает их от повседневной суеты», – говорит Владимир Яковенко.
Вручая грамоты участникам праздника, Елизавета Коновчук заметила, что соблюдение традиций очень важно для сплочения семьи и развития родословного древа.
Соб. инф.