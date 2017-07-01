Четверг, 27 июля 2017 года, № 76





Праздник семьи

Жители Гавани и Слободки поделились рецептами счастья

В КСН «Слободка – Гавань» прошел праздник, главными героями которого стали шесть семей, проживающих в поселке. «Наша цель – показать, как в семьях сохраняются традиции, какие ценности у той или иной семьи, какие праздники отмечаются, как чтят историю своих предков», – говорит председатель КСН «Слободка – Гавань» Елизавета Коновчук.

В празднике участвовали жители всех возрастов. Так, 10-летний Ваня Шалин увлекается оригами и конструкторами, в семье Быцай все играют на музыкальных инструментах, а мама Мария прекрасно исполняет романсы.

«Всегда нужно идти на уступки, прощать друг друга, именно в этом и заключается семейное счастье», – считают супруги Ирина и Алексей Гокало.

Депутат городского совета Владимир Яковенко каждой семье вручил денежные сертификаты на приобретение материалов для творчества, а директор «Азалии – Нова» Елена Павлюченко подарила комнатные растения.

«Мы часто проводим с КСН подобные праздники. Это делает людей сплоченнее, отвлекает их от повседневной суеты», – говорит Владимир Яковенко.

Вручая грамоты участникам праздника, Елизавета Коновчук заметила, что соблюдение традиций очень важно для сплочения семьи и развития родословного древа.

Соб. инф.