Четверг, 27 июля 2017 года, № 76





Патронатное воспитание вместо приюта

Мариупольские семьи приглашают подарить заботу и ласку детям, попавшим в сложные жизненные условия

В Украине внедрена новая форма семейного воспитания, которая предусматривает предоставление комплекса услуг по временному уходу и воспитанию детей в семье патронатного воспитателя на период преодоления ребенком и родителями сложных жизненных обстоятельств и/или на период принятия решения о получении статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Семья патронатного воспитателя является альтернативой устройству детей в приют, центр социально-психологической реабилитации или школу-интернат.

Патронатным воспитателем может быть гражданин Украины, который имеет опыт воспитания ребенка, соответствующие жилищные условия для предоставления услуг по уходу, воспитанию и реабилитации ребенка в своем доме. Кандидат в патронатные воспитатели проходит обязательное обучение по программе, утвержденной Минсоцполитики.

В семьи патронатных воспитателей могут быть устроены дети в возрасте от рождения до 18 лет.

Одновременно под патронат в одну семью устраиваются исключительно дети (независимо от их количества), которые являются братьями-сестрами или до устройства под патронат проживали в одной семье.

Со дня устройства ребенка в семью патронатного воспитателя до дня выбытия из такой семьи назначаются и выплачиваются социальная помощь и денежное ­обеспечение.

Размер социальной помощи составляет два прожиточных минимума для детей соответствующего возраста в месяц.

Размер денежного обеспечения составляет пять прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в месяц.

Приглашаем к сотрудничеству все неравнодушные семьи, которые готовы поделиться своим теплом с детьми, оставшимися без родительской опеки и нуждающимися во временной поддержке.

Мариупольский горсовет

Где получить консультацию?

Подробнее о патронате над ребенком вы сможете узнать, обратившись в службу по делам детей Кальмиусской райадминистрации Мариупольского горсовета по адресу: