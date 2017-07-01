Четверг, 27 июля 2017 года, № 76 Коммуналка с Юлией Франжевой

«Уютный двор» в поддержку ОСМД Фото Анатолия Кононова: Объединим усилия! Чем больше уютных дворов, тем красивее Мариуполь.



Совместный проект муниципалитета и Фонда развития Мариуполя набирает обороты Второй год подряд Фонд развития Мариуполя совместно с городским советом, чтобы поддержать новосозданные объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), реализуют масштабный проект «Уютный двор». Напомним, данная инициатива предполагает установку детских площадок, беседок, лавочек, укладку тротуаров, благоустройство подходов и подъездов к домам, засыпку клумб грунтом. Если в 2016-м стоимость благоустройства одного двора составляла около 250 тыс. грн, то в этом году она возросла до 450 тыс. грн из-за удорожания материалов и дополнительных расходов, связанных с заменой бордюров и отмосток. По времени работы занимают в среднем полтора месяца без учета асфальтирования. «"Уютный двор" стал хорошим подарком для жителей, которые решили создать ОСМД и активно продвигаются в этом направлении», – подчеркнул директор ФРМ Юрий Кампов. В рамках проекта к концу прошлого года в Мариуполе благо­устроили 75 дворов. Учитывая возросший интерес к проекту, по инициативе Мариупольского горсовета в 2017 году в программе на конкурсной основе смогли принять участие все ОСМД, созданные в Мариуполе. Из 171 заявки на первом этапе приняты 62 – их выполнят до конца этого года. «Мы ожидали, что будет много заявок, но не думали, что ажиотаж будет настолько большим, – отмечает Юрий Кампов. – По мере реализации проекта желающих участвовать в программе «Уютный двор» оказалось на порядок больше, чем предполагалось ­изначально». В десяти из сорока дворов, взятых в работу, благоустройство выполнено, по остальным продолжается разработка и согласование проектов. Как правило, чем раньше подана заявка, тем быстрее приступают к ее выполнению. При составлении графика учитываются ремонтные работы, которые проводят «Мариупольтеплосеть» и «Горводоканал», а затем уже за дело берется «Мариупольавтодор», и это вполне логично: перед тем как класть асфальт, необходимо привести в порядок подземные инженерные коммуникации. Разработка схем уютных дворов проводится с учетом мнения членов ОСМД. Проектанты курируют работы и несут ответственность за их выполнение вместе с подрядчиками. «Бывают нарекания по поводу работы подрядчиков, мы реагируем на пожелания жильцов в рабочем порядке, и это нормально, так и должно быть, – отмечает директор ФРМ. – С теми подрядными организациями, которые работали плохо, мы вынуждены были расстаться. В этом году ситуация изменилась к лучшему, большая часть подрядчиков работают нормально. Спасибо местным жителям за активность, благодаря обратной связи мы узнаем о том, насколько их удовлетворяет качество выполнения работ. Наши представители ежедневно объезжают дворы, контролируют по районам: что, где и как выполняется». Заявки на конкурс подали более 240 объединений совладельцев многоквартирных домов, 75 дворов уже стали уютными, в этом году обустроят еще 62. Сумма финансирования выросла почти вдвое – с 250 тыс. грн на двор до 450