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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76


Школы и детсады ждут капремонты

Побольше бы таких. Школа №66 после ремонта должна стать образцово-показательной: здесь утеплят стены, усилят колонны и заменят оконные блоки.

Депутаты приняли ряд важных программ, которые позволят улучшить условия пребывания детей в образовательных учреждениях

В минувший вторник пленарное заседание началось с задержкой на полчаса. В 10 утра здание ДК «Молодежный», равно как и многие другие объекты Центрального района, было обесточено. Быстро устранить аварию не удалось. Посовещавшись, лидеры депутатских фракций решили не откладывать сессию на потом, работали депутаты в полу­мраке, за счет генератора дали свет на сцену, подключили микрофоны и динамики. Велась видеозапись заседания, но из-за упомянутых технических неполадок прямую трансляцию сессии на этот раз организовать не удалось.

В соответствии с изменениями в регламент все те, кто пришел на сессию, зарегистрировались, предъявив на входе документы, удостоверяющие личность. Желающие выступить должны были заблаговременно подать заявление в секретариат. Новый порядок позволил ускорить работу депутатского корпуса, появилась возможность проработать вопросы, которые будут подниматься в ходе заседания, и свести к минимуму возможные провокации.

Инвестиции в образование – вклад в будущее

Как показали результаты мониторинга зданий школ и детсадов, состояние отдельных помещений и конструктивов требует капитального ремонта. Чтобы улучшить условия пребывания детей в образовательных учреждениях, депутаты приняли три ключевые для города программы на 2017-2021 годы – «Гигиена в школах», «Тепло в каждый класс и каждую группу», а также программу реконструкции, капитального ремонта конструктивов общеобразовательных и дошкольных учебных заведений (уже в этом году отремонтируют 24). Их выполнение позволит улучшить условия и качество обучения в школах и детсадах. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал эти решения историческими с точки зрения развития города.

Еще две программы – «Здоровое питание в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях», которая предполагает ремонт пищеблоков и столовых, а также «Здоровое и творческое поколение», в рамках которой планируетсявЂ‚отремонтировать спортивные и музыкальные залы, были сняты с повестки дня сессии на доработку. «Мы ограничены в финансовых ресурсах, и, чтобы расширять программы, нужно понимать, что мы можем себе позволить, а что – нет», – пояснил городской голова во время пресс-конференции.

Как сообщила директор департамента образования Мариупольского городского совета Татьяна Братчикова, в рамках программы «Тепло в каждый класс и каждую группу» до конца нынешнего года должны заменить оконные блоки на первых этажах в 64 школах и 79 детсадах на сумму около 17 млн грн. В последующие годы будут остеклены вторые и третьи этажи.

Более 70% туалетных комнат в школах нуждаются в капремонте помещений и инженерных сетей водоснабжения и канализации. С учетом этого была составлена программа «Гигиена в школах», предусматривающая капремонты туалетных комнат, замену инженерных сетей, модернизацию и установку современного сантехнического оборудования, отделку стен и полов кафельной плиткой. В этом году данные работы будут выполнены в восьми учреждениях на сумму 10,6 млн грн.

«Думаю, на то, чтобы привести все школы в порядок, пяти лет не хватит, но десяти – вполне, если мы будем дальше развиваться в этом направлении, – отметил мэр в беседе с журналистами. – При содействии области мы точно сможем обеспечить все школы спортивными и футбольными полями, заменим все окна, отремонтируем все кухни, будем приводить в порядок туалетные комнаты и выполним аварийные ремонты. Если говорить о комплексном утеплении и термомодернизации школ и детсадов, то в этом направлении мы сегодня работаем вместе с нашими европейскими партнерами».

Бойлеры будут

На сессии член исполкома и общественник Дмитрий Забавин поднял вопрос по поводу обеспечения школ и детсадов горячей водой: «Мы неоднократно говорили об альтернативе в виде водонагревателей. Учитывая принятые на нынешней сессии масштабные программы, будут ли образовательные учреждения обеспечены горячей водой с 1 сентября, когда начнется новый учебный год? Этот вопрос поднимался неоднократно, но он до сих пор актуален в условиях отсутствия централизованной поставки горячей воды "Мариупольтеплосетью"».

«Водонагреватели получим до 15 августа, выполняются работы по установке их в детсадах. Будут ли все школы подключены – пока не готова сказать», – ответила Татьяна Братчикова, но мэр уточнил: все школы будут с горячей водой.

Школы – с горячей водой

«Все школы будут с горячей водой, – заверил мэр представителей СМИ. – Уже закуплено необходимое количество бойлеров в детские дошкольные и школьные учреждения по заявкам руководителей, остается выполнить монтаж оборудования».

 

 

 

Юлия Франжева  


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