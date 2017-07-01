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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76


Не довести до конфликта

Музыканты хотят гарантий

Новосозданная филармония может стать изюминкой Мариуполя, но она же может стать и камнем преткновения, если не объяснить музыкантам перспективы.

О том, что в нашем городе планируется создание камерной филармонии, музыканты оркестров народных инструментов и духового узнали из неофициальных источников в октябре прошлого года. «Мы сами подошли к руководству, чтобы попытаться прояснить ситуацию, рассказал директор и главный дирижер городского духового оркестра Василий Шерпа. – Тогда мы просили, чтобы руководителем филармонии назначили человека, не имеющего отношения ни к одному из оркестров».

Сами же оркестранты без диктофонной записи пояснили, что переговоры, которые велись за их спиной, поколебали их веру в справедливость. К тому же зарплата и в оркестре Нацполиции, и в создающемся сейчас оркестре МЧС гораздо выше, и туда уже переходят музыканты из городских духовых коллективов. Ситуация усугубляется еще и тем, что во Дворце культуры «Искра» с 10 июля нынешнего года сокращен оркестр Папушникова, а людям необходимо думать, как зарабатывать деньги.

А вот доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии, философии и социологии Мариупольского государственного университета Богдан Слющинский уверен, что создание филармонии – бесполезный шаг. Вполне можно было обойтись концертным агентством, и не стоило повторять ошибок, ведь в его бытность начальником управления культуры филармония в Мариуполе уже создавалась.

Подобное мнение высказал и директор ООО «ДК “Маркохим”» Виталий Новаченко: «Для координации музыкальной жизни Мариуполю необходим мультикультурный центр по образцу созданного в Чернигове областного филармонического центра фестивалей и концертных программ. Наш дворец как никакой другой подходит для этих целей. Мы находимся в центре города, поблизости и выставочный зал, и концертные залы ПГТУ, и даже спортивное поле, которое можно задействовать для проведения различных фестивалей».

Василий Крячок, заслуженный деятель искусств Украины, главный дирижер Мариупольского муниципального камерного оркестра «Ренессанс», уверен, что создание камерной филармонии – огромный шаг вперед в музыкальной жизни города.

«Мы сможем привозить целые театральные постановки, арендуя для этого большие залы. Уже достигнута договоренность с Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Лысенко, нас поддержал его дирижер Дмитрий Морозов, – рассказал Василий Крячок. – Время все расставит по своим местам и покажет, кто прав». Дирижер «Ренессанса» возмущен слухами, а с инсинуациями намерен бороться вплоть до суда.

Надеемся, что попытка создать в Мариуполе камерную филармонию все же окажется успешной, тем более что подходы сейчас иные.

  


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