Четверг, 27 июля 2017 года, № 76

Умер из-за визита к врачу Виной всему не наркоз – по предварительным данным двухлетний малыш попросту задохнулся! Утро 22 июля для двухлетнего Олега стало последним в его жизни. Папа привел сына лечить зубы в частную стоматологию. Санацию ротовой полости мальчику делали под общим наркозом. Во время процедуры малолетнему пациенту стало плохо. Карета «скорой» госпитализировала ребенка в детское отделение городской больницы №3, где малыш, несмотря на реанимационныевЂ‚мероприятия, умер. Правоохранители тут же начали выяснять обстоятельства случившегося: провели осмотр места происшествия, изъяли медицинскую документацию для анализа, допросили свидетелей, очевидцев события, а также врачей, которые присутствовали при процедуре. Пообщались и с родителями, но состояние мамы и папы ребенка не позволило полноценно расспросить их о случившемся. Реакция на наркоз или медицинская халатность? По словам начальника Кальмиусского отдела мариупольской прокуратуры №2 Евгения Дагли, родители сообщили, что перед процедурой у Олега взяли кровь на общий анализ и сделали кардиограмму. Среди документов, которыми на сегодняшний день располагают правоохранители, есть согласие взрослых на применение наркоза при стоматологическом лечении. Да и причиной летального исхода, как оказалось, стал совсем не он. «По предварительным данным смерть ребенка повлекла механическая асфиксия, вызванная закрытием верхних дыхательных путей марлевым тампоном, – рассказал Евгений Дагли. – Когда тампон туда попал, пока неизвестно. Некоторые врачи, участвовавшие в лечении ребенка, на основании статьи 63 Конституции Украины отказываются давать показания в отношении себя». По словам Евгения Дагли, видео, отснятое в кабинете, было изъято работниками прокуратуры, его просматривают и устанавливают, как все было. Будет проверено происхождение медицинского оборудования, проведена экспертиза препаратов, а также выяснена квалификация сотрудников. Кроме того, по информации отдела коммуникации полиции Донецкой области, стоматологический кабинет, где умер мальчик, закрыт по решению суда, поскольку данное имущество может служить вещественным доказательством. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 140 УК Украины «Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего». Она предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Соболезнования и упреки Событие всколыхнуло общественность – велись разговоры о том, насколько был оправдан наркоз и что вообще можно лечить двухлетнему малышу. Родители, у которых подрастают дети примерно такого же возраста, в шоке: в соцсетях и комментариях к новостям они приносят пострадавшей семье свои соболезнования. Люди разделились на два лагеря – те, кто поддерживает идею общего наркоза при лечении детей, и нет. Высказываются и обвинения в адрес врачей – дескать, лекции и практические занятия не посещали, дипломов накупили и пришли лечить людей. Как выяснилось, наркоз, причем общий, в детской стоматологии применяют широко. Это довольно распространенная процедура при лечении малышей. Стоит лишь вбить заветные слова, и поисковые системы всемирной паутины тут же выдают перечень украинских клиник, которые предлагают лечение в комплекте с этой услугой. Чтобы не дергались и не царапались Общий наркоз используется и в частных, и в коммунальных учреждениях, причем для деток с рождения. Начальник управления здравоохранения Мариупольского городского совета Сергей Данилков так комментирует его применение: «Чаще всего медики используют наркоз, когда речь идет о хирургии, чтобы избавить ребенка от болевого шока, а также при эндоскопических вмешательствах, когда малыш просто не может лежать спокойно из-за эмоциональности. По-другому ребенку просто нельзя провести процедуру. Он крутится, кричит, может царапаться. В этих случаях используются разные варианты – от седации до наркоза. Есть детские анестезиологи и аппараты, расчет дозы ведется на килограмм массы». Ставить точку в этом деле пока рано, расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз, которые позволят установить причины, по которым наступила смерть ребенка, и виновных в этом. Анна Шишман