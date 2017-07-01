Четверг, 27 июля 2017 года, № 76

Депутат Бородин получил право на элитную землю



На заседании сессии было дано добро на разработку проекта землеустройства на участке ценой 60 тыс. долларов, но депутат обвинил власть в попытке его дискредитировать Депутат Мариупольского горсовета, лидер фракции «Силы людей» Максим Бородин и еще четверо активистов Центра гражданских инициатив решили поэкспериментировать над местными чиновниками и депутатами. Проверяли: можно ли бесплатно получить свободный участок земли в престижной части города, а именно в Приморском районе по переулку Спортивному? И вот что из этого вышло. Кому дают дорогую землю? «На сессиях горсовета во время рассмотрения земельных вопросов нам говорят о том, что тот или иной человек самостоятельно нашел участок и хочет его оформить на себя. Притом что для участников АТО хорошей земли не хватает. У нас возник вопрос: каким образом люди находят свободные участки? Мы открыли электронную кадастровую карту, которая находится в общем доступе, и нашли никем не занятые места рядом с домами местных «олигархов», подали заявки на свободные участки как частные лица», – рассказывает Бородин. «По закону каждый гражданин имеет право на получение земельного участка до 10 соток под строительство жилья, и мы решили проверить, насколько это возможно реализовать на практике», – пояснил Максим Бородин. После обсуждения повестки на заседаниях депутатских комиссий Максим Бородин был уверен, что разрешение на разработку проекта землеустройства ему не дадут, об этом он сообщил в интервью нашему изданию за день до сессии. «Я не рассчитываю, что наши вопросы поддержат на сессии. Выводы управления архитектуры и градостроительства говорят о том, что зональность, которая определяется генпланом Мариуполя, не предполагает там строительство жилья. Тем не менее, если мы получим отказ и предадим его огласке, это исключит возможность того, что в будущем кто-то втихую получит участок в элитной части города под жилую застройку без смены целевого назначения земли. Если на сессии будет принято положительное решение, обратимся в Госгеокадастр с запросом о законности принятого депутатами решения», – отметил депутат. Впрочем, на заседании координационного совета прозвучала информация, что Максим Бородин и его соратники – не первые, кто пытался оформить документы на «элитные» земли в черте Мариуполя. Правда, до сих пор эти попытки не увенчались успехом. Театр абсурда По словам начальника управления земельных отношений Мариупольского горсовета Дмитрия Титова, во время согласования проектов у специалистов управления архитектуры и градостроительства возникли замечания: размещение индивидуальных жилых домов на вышеупомянутых земельных участках противоречит плану зонирования. Там могут быть только админздания и коммерческие постройки. «Мы можем выделить указанные участки земли при условии, что там не будет строиться жилье», – уточнил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, председательствующий на координационном совете. В ответ на предложение мэра вынести все пять проектов решений на сессию городского совета возражений ни от кого, в том числе и от Максима Бородина, не поступило. В минувший вторник перед тем, как депутаты должны были голосовать по «экспериментальным» вопросам, Максим Бородин поинтересовался у докладчика Дмитрия Титова, почему тот не выносит проекты решений с формулировкой «отказать», если знает, что заявки не соответствуют плану зонирования, и не будет ли принятие положительных решений по данным вопросам идти вразрез с законодательством. На это начальник управления земельных отношений ответил, что, несмотря на озвученные им замечания, координационный совет решил вынести вопросы на голосование в сессионный зал. Давать или нет разрешение на разработку проектов землеустройства – решать депутатам. «Мы будем выносить вопросы на голосование в той редакции, которая была опубликована на сайте горсовета. Насколько это законно, могут дать оценку только правоохранительные органы», – парировал Дмитрий ­Титов. «Я против таких экспериментов, которые вы ставите над присутствующими в этом зале, поэтому голосовать не буду, – раскритиковал затею депутата и общественников Вадим Бойченко. – Если есть желание провести эксперимент с целью выявления слабых сторон в работе, то мы готовы сформировать комиссию, которая пройдет все этапы оформления земли». События стали принимать неожиданный поворот, происходящее в сессионном зале больше напоминало театр абсурда. Мэр удалил Гаврилова за оскорбления Максим Бородин призвал коллег по депутатскому корпусу не поддерживать проект решения, сформированный на основании его же обращения. Не все депутаты вняли этим словам: одни, вопреки просьбе, голосовали «за», другие – «против», третьи воздержались, некоторые, в том числе городской голова Мариуполя, не голосовали. В результате Максим Бородин получил разрешение на разработку проекта землеустройства, а действовавшие с ним заодно общественники – нет. И тут разразился скандал: общественный активист Денис Гаврилов, попросив слово, обвинил экспериментаторов в преследовании шкурных интересов и публично оскорбил депутата Бородина с использованием нецензурной лексики. Не будем забывать, что черный пиар – это тоже пиар, для многих политических и общественных деятелей главное – привлечь к себе внимание любой ценой. Самый быстрый и простой способ этого достичь – вести себя вызывающе. Жаль только, что ареной политических войн стало заседание сессии. Вадим Бойченко был крайне возмущен неподобающим поведением: «Я никогда никому не позволю оскорблять любого депутата, к какой бы фракции он ни принадлежал. Для меня это вопиющий факт неуважения, подобные случаи недопустимы в этом зале, где мы собираемся, чтобы принимать решения, а не обливать друг друга грязью». Мэр поставил на голосование вопрос об удалении нарушителя из зала, депутаты его поддержали. Денису Гаврилову ничего не оставалось, как покинуть помещение. Гаврилов: «Добились бы земли для участника АТО – это я понимаю» По окончании сессии в ДК «Молодежный», где проходило пленарное заседание, прибыли полицейские, которых вызвал оскорбленный депутат. Бородин не желает спускать дело на тормозах и намерен привлечь Гаврилова к ответственности за хулиганскую выходку. «Так вести себя в публичном пространстве недопустимо. Хотелось бы ударить его в лицо, но я, как депутат, не могу себе этого позволить», – сказал в интервью Максим Бородин. Также он назвал ситуацию с голосованием по «экспериментальным» вопросам манипуляцией депутатского большинства. В тот же день Денис Гаврилов опубликовал на своей странице в Facebook гневный пост, в котором с иронией отметил, что участки коммерческой стоимостью 50-60 тыс. долларов – самый лучший выбор для эксперимента. В интервью для MRPL.CITY Денис Гаврилов заявил, что Максим Бородин поставил депутатский корпус Мариуполя в положение, когда любое решение можно будет трактовать в свою пользу. Если депутаты проголосуют против выделения ему земельного участка – автоматически появляется повод для самопиара. Можно заявить, что в Мариуполе не соблюдают Земельный кодекс Украины. В случае положительного решения Бородин становится после оформления всех документов владельцем элитного земельного участка. «Меня больше всего поражает моральная сторона этого поступка. Когда Бородин заявил об эксперименте, никто ему не мешал взять участника АТО и пройти с ним всю процедуру – от подачи заявления до получения участка. Вот это было бы показательно. Но зачем-то Максим Бородин попросил землю себе. Более того, до последнего на сессии у него была возможность встать и заявить, что это был эксперимент, и снять вопрос с повестки дня, но этого не произошло», – говорит Денис Гаврилов. К слову, на вопрос газеты «Ильичевец. Город», почему экспериментаторы пытались оформить землю на себя, а не на тех, за чьи интересы они радеют, Максим Бородин ответил, что решение подать документы было принято спонтанно: «Все, кто тогда находился в офисе, написали заявления и отвезли в ЦНАП». Насколько правдоподобным можно считать такое пояснение – пусть каждый решает сам. Во время пресс-конференции Вадим Бойченко подчеркнул, что городской властью была проведена большая работа по упрощению процедуры оформления земли и визуализации свободных участков с их целевым назначением, однако депутат и поддерживающие его активисты решили проводить эксперимент, даже не ознакомившись с результатами этой работы. Мэр также пообещал, что итоги голосования по спорному вопросу будут обнародованы на сайте городского совета в ближайшее время. Максим Бородин, депутат горсовета: «Всем тем, кто предположил, что я лично для себя могу выбить какие-либо преференции... Видимо, вы судите других людей по своим внутренним нормам, и тогда нам не по пути. Я обычный, неидеальный человек и сейчас считаю подачу заявления, именно мною, ошибкой».