Последние два года сферу культуры Мариуполя основательно штормит – подоспела реорганизация. В 2016 году перед неизбежностью нововведений были поставлены работники местных коммунальных учреждений культуры и областного подчинения. Первыми Закон Украины о контрактной системе работы в учреждениях культуры применили в драматическом театре, затем наступил черед руководителей музеев, Дворцов культуры, библиотек. И если с контрактами худо-бедно разобрались, то реформа в рамках децентрализации продолжает волновать всех причастных к процессу и порождать конфликты и противоречия. С благим делом – созданием камерной филармонии – в Мариуполе тоже связан ряд скандалов. Пока в объединенных мариупольских оркестрах делят кресло директора филармонии, у местной власти и областных кураторов сферы культуры выработалась своя четкая позиция.

На те же грабли

Несколько месяцев музыканты Мариуполя обсуждают объединение оркестров под крышей камерной филармонии, решение о создании которой было утверждено на нынешней вторничной сессии горсовета. Ранее, в начале 2016 года, в Мариуполе заговорили о реформе библиотечной системы, которая должна была привести к экономии 7 млн грн горбюджета. Впрочем, дело завершилось ничем, вопрос библиотечной реформы с повестки дня той сессии был снят. Завис вопрос и по Дворцу культуры «Чайка»: признаны недействительными результаты работы мартовской комиссии по выборам директора, возможно, не признают и последние, июньские.

Нынешний год начался снова с реорганизации библиотек. «Работники культуры жалуются не на реформы, а на то, что им не объясняют конкретики, не говорят о том, что их ждет завтра, где они будут работать, – считает Алина Певная, начальник управления культуры и туризма Донецкой ОГА. – Даже я в глаза не видела ни одного проекта реформирования культуры, скажу больше: после завершения последней встречи в Мариуполе с работниками отрасли прошло несколько месяцев, но я так и не получила документы».

По твердому убеждению Алины Певной, реформа в культуре должна пройти в первую очередь без социального взрыва – напряженности в регионе и так хватает.

«В основе процесса лежит главный вопрос: соответствуют ли затраты, которые несет город в сфере культуры, тому качеству, которое эта сфера предоставляет, – говорит заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин. – На содержание музеев, художественных и музыкальных школ, библиотек, дворцов культуры и оркестров из городского бюджета ежегодно выделяется около 90 миллионов гривен».

Цена за чтение

По словам заместителя мэра, с момента задумки реформы он всегда приводит простой расчет: библиотеки обходятся городу в 17 миллионов гривен в год. «Постоянных читателей здесь максимум пять тысяч – я досконально изучил вопрос и обошел большую часть библиотек в качестве «тайного клиента», – признается Александр Кочурин. – Пять тысяч читателей – это много или мало? Тяжело сказать, но если пересчитать те затраты, что несет город, то читательский абонемент стоит порядка трех тысяч гривен. Кто добровольно выложит из собственного кармана такую сумму? А из бюджета, получается, можно, ведь, по сути, каждый житель в той или иной степени оплачивает это своими налогами».

«Само объединение нескольких помещений в коворкинг-центры не говорит о реформе, важно, чтобы библиотеки работали лучше, чтобы предоставлялись новые виды услуг, вот это будет реформа, – считает Алина Певная. – Просто объединение и сокращение штата на 51 единицу и введение 37 вакансий – не самый лучший способ. Когда планируется сокращение сторожей и техничек, необходимо задуматься, сколько уйдет на установку и содержание пультов охраны учреждений, возможно, это выйдет дороже».

По словам областного чиновника, при реформировании необходимо думать о достижении максимального эффекта и сохранении кадрового потенциала. «Пока в Мариуполе не очень задумываются над тем, кто будет работать, ведь в библиотеках в основном специалисты околопенсионного возраста, с обновлением кадров – проблема: только в центральных и детских еще более-менее», – утверждает Алина Певная.

К сожалению, комментарий директора департамента культурно-общественного развития МариупольскоговЂ‚горсовета Оксаны Гринько нам получить не удалось – на время отпуска ее телефон находится вне зоны доступа.

Председатель городской организации профсоюза работников культуры Мария Уткина утверждает, что не предпринималось никаких попыток согласований с профсоюзом. «В настоящее время нам предстоит дать пояснения на запрос от центрального комитета профсоюзов. Мы все понимаем необходимость перемен, но никто на месте пояснений не дает и даже не собирается беседовать с людьми», – утверждает она.

Дорогу реформе

Между тем одна из важнейших целей сферы культуры на ближайшие годы – это создание современных мультикультурных центров на базе действующих библиотек и музеев. В принципе, в Мариуполе заведения культуры уже не один год идут по этому пути. Сами находят и грантовое финансирование.

«Мы понимаем необходимость обновления – нужно соответствовать вызовам времени, – отмечает директор централизованной библиотечной сети для детей Юлия Василенко. – Собственно, в обновленном формате мы работаем уже давно. Например, в двух библиотеках созданы и функционируют молодежные центры – это свободное пространство для организации содержательноговЂ‚досуга подростков и молодежи. Здесь юноши и девушки смогут открыть для себя новые возможности: обучаться на мастер-классах, поучаствовать в интересных тренингах и семинарах, проконсультироваться у психолога или же просто провести время с пользой. Все занятия проводятсявЂ‚бесплатно». По словам Юлии Василенко,вЂ‚большинство сотрудников имеют опыт поиска инвестора на тот или иной проект,вЂ‚таким образом в библиотеках появляется и новое оборудование, и возможность проводить массу мероприятий.

«Конечно, культуру надо расшевелить, но творческим людям сложно работать по приказу, – считает директор Дворца металлургов Игорь Павлюк. – Я говорю не о выполнении своих обязанностей, а именно о творчестве.

Ведь искусство очень трудно загнать в четкие рамки. Дайте нам направление, поставьте задачу, необходимую для города, и мы будем двигаться. В этом-то и прелесть, что каждый

художественный руководитель по-своему видит путь коллектива, потому интересно смотреть на выступления ансамблей народных танцев ввЂ‚разных дворцах – свой стиль, почерк, видение. Если же творческий человек начнет вписываться в заданные сверху рамки, он либо перестанет расти, соглашаясь с ними, либо начнет искать место, где ему будет комфортно творить».

«Мы передали парки и зеленые зоны на баланс коммунальному предприятию зеленого строительства, а освободившуюся полезную творческую энергию направили на реализацию наших креативных идей, – прокомментировал Алексей Лях, директор Дворца «Молодежный». – Конечно, нам проще, чем любому дворцу культуры, – мы самое молодое заведение, поэтому не успели обрасти «тяжелыми» традициями, не перегружены авторитарностью, можем свободно экспериментировать. Это видно по успехам «Театромании», три спектакля за сезон – это круто. Многие наши клубы занимают призовые места на конкурсах – реорганизация дает свои плоды».

Оркестры – на конкурентную основу

«Когда мы формировали бюджет, я пригласил руководителей трех оркестров, камерного «Ренессанс», духового и народных инструментов, – вспоминает Александр Кочурин, заместитель городского головы. – Сейчас, правда, предстоит задуматься и рассмотреть работу четвертого – эстрадно-духового оркестра Дворца металлургов. Мы говорили о том, что бюджет не резиновый и горожане должны получать качественный продукт, что необходимо выходить на коммерческую составляющую».

«Вот мы и решили всех объединить под одно крыло, тогда начнется концертная деятельность в одинаковых, но конкурентных условиях. И мы посмотрим, на кого больше ходят, когда подведем итоги кассового концертного года. На кого больше спрос, тот оркестр мы и должны поддерживать и развивать. Будем инвестировать в лучших, потому что всех поддержать – это накладно для бюджета», – отмечает Кочурин.

При этом заместитель мэра согласен, что оркестры представляют разные жанры музыкально-исполнительского искусства, потому реорганизация не преду­сматривает, что кто-то должен исчезнуть с культурной карты города.

Решение принято

В минувший вторник на ХХ сессии Мариупольского городского совета VII созыва депутаты проголосовали за открытие в нашем городе еще одного коммунального учреждения культуры – камерной филармонии.

«Это важный момент, у всех горожан появилась возможность подняться на новую ступень культурного и духовного развития. Я горжусь этим решением», – заверил городской голова Вадим Бойченко на пресс-конференции после окончания сессии.