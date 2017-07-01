Четверг, 27 июля 2017 года, № 76 Вкусно живем с Юлией Шабан

Гастротур по-итальянски Дайте скорее попробовать! Устоять перед итальянской кухней невозможно ни детям, ни взрослым.



Здесь соединились хороший климат, качественные и уникальные продукты, великолепная кухня, что делает любую поездку в Италию гастрономической Отпуск – это маленькая «новая жизнь», которую хочется прожить иначе, как минимум – с пользой, чтобы не испытывать чувства вины за бесцельное лежание на пляже или возле бассейна. Сегодня становятся популярными аюрведические, фитнес- и йога- туры, виски-тур, винные и шоп- пинг-­туры, ну а мы побывали в гастрономическом – в Италии. Италия – это история о еде! С чем ассоциируется Италия? Пицца, кофе, паста… Однако это не единственные шедевры итальянской кулинарии. Тоскана – один из самых популярных регионов в Италии. ГлавныевЂ‚специалитетывЂ‚Тосканы – оливковое масло, хлеб, сыры, белые трюфели. Тоскана – родина всемирно известных вин из Кьянти, Монтепульчано и Монтальчино. В Италии никто и никуда не спешит. Утро начинается с лучшего в мире кофе и вкуснейшей выпечки – бомболоне кон крема, круассана с нутеллой, кростаты с различными начинками: рикотта с шоколадом, фруктовые джемы, заварной крем с ягодами, с кедровыми орешками. Мне посчастливилось побывать на кухне итальянской хозяйки Пьеры, которая поделилась рецептом кростаты. По традиции семейные рецепты переходят из поколения в поколение, и никто не экспериментирует и не пользуется чужими. Вкусно – значит вовремя Обедают итальянцы и туристы с 12:00 до 15:00, ужинают с 19:30 до 22:00. Есть в итальянской кухне определенные понятия, например, антипасти – то, что подают перед основным блюдом. Это, например, брускетта – поджаренный белый хлеб с помидорами или с тапенадом из оливок, это фокачча с розмарином. Если вы хотите заказать вино, это будет итальянское вино, которое хозяин ресторана закупает у винодела в больших бутылях, принесут его в графине. Оно хорошего качества, но стоит значительно меньше, чем в бутылках, заказать его можно либо пол-литра, либо литр. В этом году июнь в Италии побил исторический температурный рекорд и стал самым жарким за последние 150 лет. На улице средняя температура 35-380 С, да к тому же очень высокая влажность. Идеальной едой становится та, котораявЂ‚не занимает много времени для приготовления. Если вы придете позже 15:00, то вам могут или просто отказать, или (если повезет) предложить вино и панинни с прошутто или колбасой. И все! И конечно же – пицца! Пиццу можно заказать отдельно или вместо первого, второго блюда. Ни в одной пиццерии никто не поделится и не расскажет всех тайн приготовления основы для пиццы. Вот что я узнала: тесто замешивается из нескольких сортов муки с большим содержанием белка (более 12%) и весь процесс расстойки теста занимает до трех(!) дней в холодильнике. Есть очень необычные начинки: пицца с тунцом и луком (pizza tonno e cipolla), где есть помидоры, моцарелла, тунец, лук; пицца с рукколой и креветками (pizza bianca, gamberetti e rucola), пицца римская (pizza Romana): помидоры, моцарелла, анчоусы, каперсы, орегано; закрытая пицца – кальцоне с рикоттой (pizza calzone plus con ricotta) – помидоры, моцарелла, прошутто, рикотта. К вину прилагается… Традиционно, особенно летними вечерами, в барах, ресторанчиках можно наблюдать шумные компании друзей, парочки влюб­ленных, потягивающих аперитив. Классический итальянский аперитив – это Aperol spritz или Prosseco. И, что особенно радует, в дополнение вам совершенно бесплатно принесут различные закуски, начиная от тарелки чипсов, орешков до салатов, брускет, нарезки сыров, мидий. Ну и, конечно же, мороженое (gelato)! Не секрет, что Италия, наряду с футболом, обувью, модой, славится вкусным мороженым. Здесь есть мороженое с фисташками, кедровыми орешками, нутеллой, инжиром, изюмом и ромом, панеттоне, не говоря уже о вкусе всех фруктов и ягод. По продажам самого популярного фисташкового мороженого составляют рейтинг местных джелатерий. В сравнении с итальянцами мы выглядим очень ярко и одновременно сложно. Итальянские дети всегда и везде со взрослыми, в любое время суток, такое впечатление, что они растут, подстраиваясь под привычки взрослых. Итальянские бабушки и дедушки – это отдельная категория, в них столько вкуса и любви к жизни! Они водят машину, ездят на велосипедах, ходят в театр, пьют кофе на улице. Это все называется – врожденный стиль. Сюда хочется возвращаться снова и снова. Вдыхать ароматы кипариса, розмарина, жасмина, лаванды. Просто ходить по узким улочкам, заглядывая в окна с самодельными зелеными ставнями, останавливаться и рассматривать людей, наблюдать за их эмоциями. А затем присесть за столик в уютном кафе, чтобы вкусно поесть и выпить бокал вина. И сразу хочется попробовать приготовить все это у себя дома и вновь почувствовать чудесный итальянский колорит. Классика кростаты С густым абрикосовым джемом Тесто: 170 г мягкого сливочного масла, 120 г сахара, 1 яйцо, 300 г муки, полпакетика разрыхлителя. Замесить тесто и оставить в холоде на 30 минут. Достать из холодильника, разделить на две неравные части. Из большей части сделать в форме для кростаты основу с бортиками, сверху выложить абрикосовый густой джем, а оставшееся тесто раскатать широкими полосками и сделать из него решетку. Выпекать в духовке при температуре 2000 С 20-30 минут до красивого золотистого цвета. Инсалата ди риззо Рис арборио – 1 стакан, болгарский перец – 2 шт., огурцы – 2 шт., помидор – 2 шт., красный лук – 1 шт., консервированный тунец – 120 г, оливковое масло, базилик, соль, перец. Болгарский перец, огурцы и помидоры, красный лук порезать мелкими кубиками. В большом количестве подсоленной кипящей воды отварить рис до состояния аль денте, воспользовавшись инструкцией по приготовлению на упаковке. Готовый рис откинуть на сито и переложить обратно в кастрюлю, добавать оливковое масло и свежие овощи, консервированный тунец, листья свежего базилика, поперчить и хорошо все перемешать. Для более выраженного вкуса можно добавить каперсы, маринованные грибы и артишоки. Перед подачей готовый салат нужно охладить. Панцанелла Белый хлеб – 500 г, консервированный тунец – 120 г, красный лук – 1 шт., огурец – 2 шт., помидоры – 5 шт., красный винный уксус, оливковое масло, соль, перец, базилик. Обязательным условием для панцанеллы является наличие тосканского несоленого хлеба. У нас его можно заменить чиабатой или белым хлебом. Порезать хлеб большими кусками и залить холодной водой на 10 минут. Лук нарезать мелкими кубиками, огурцы – ломтиками, а помидоры – дольками. Отжать хлеб, сложить в отдельную миску и добавить 4-5вЂ‚столовых ложек красного винного уксуса, оливковое масло, соль, перец. Добавить овощи, консервированный тунец, базилик и перемешать. Анчоусы в духовке Анчоусы (можно заменить свежей хамсой или килькой) – 1 кг, белое сухое вино – 100 г, оливковое масло – 3 столовые ложки, чеснок – 1 зубчик. Анчоусы очистить от всего лишнего, в том числе от голов. Хорошо помыть, выложить на противень. Рыбу присолить, поперчить, посыпать семенами фенхеля, добавить пару веточек розмарина, листья шалфея, раздавить зубчик чеснока, перец чили, сбрызнуть оливковым маслом и полить белым вином. Готовить в духовке 20-30 минут, выставив духовку на 195-200 градусов.

