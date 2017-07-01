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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76


С открытой душой и горящими глазами

Хобби – это удовольствие. Рукоделием Екатерина может заниматься до глубокой ночи и не чувствовать усталости.

Как творчество помогло Екатерине Абальмаз преодолеть жизненные трудности

Екатерина Абальмаз, рукодельница из Старого Крыма, создала сотни всевозможных украшений для волос – заколки, резинки, обручи, веночки с цветами из лент, шелка и фетра; букеты и броши из искусственных цветов; декоративные шкатулки; колье из бисера и многое другое. Но с особым удовольствием женщина вышивает бисером иконы.

С них и началось ее увлечение прикладным творчеством. А импульсом стали отнюдь не радостные события в жизни. В 2009 году у Екатерины родилась дочка Настя, врачи поставили ей диагноз: тройной порок сердца. «Наши медики не давали гарантий, и только в одной из больниц врач посоветовала обратиться к знаменитому украинскому кардиохирургу Борису Тодурову. Мы поехали в Киев, где дочке сделали операцию. Вернувшись домой, я почувствовала непреодолимое желание вышивать иконы, видимо, так выходило нервное напряжение, – вспоминает Екатерина. – Первой моей работой стала икона святой Анастасии».

Через время Екатерина уже вышивала иконы на заказ жителям поселка. Она даже получила благословение в церкви на свою работу, потому что до этого в поселке ходили разговоры, что вышивать иконы – грех.

К увлечению лентами рукодельницу подтолкнула следующая темная полоса в жизни. Сын Денис попал в аварию, и пока шло его выздоровление, творчество снова стало для Екатерины отдушиной, не давало впасть в отчаяние. Как и вышивку бисером, она самостоятельно освоила японскую технику канзаши.

Сегодня мастерица с удовольствием вышивает бисером иконы и одежду, занимается ее дизайном, создает украшения из лент, а еще щедро делится своим опытом с девчонками из Старого Крыма. В библиотеке, где работает, Екатерина Абальмаз ведет кружок «Волшебный клубок».

Дочка, правда, пока не спешит осваивать рукодельные премудрости, ее увлечение – моделинг. В марте этого года она даже получила Гран-при в своей возрастной категории на конкурсе «Мини-мисс и мистер Мариуполя 2017». И мамино умение очень востребовано в этом деле – все костюмы Анастасии эксклюзивны, расшиты бисером, декорированы цветами.

Тем временем неугомонная Екатерина уже мечтает о новом виде вышивки – люневильской, которая выполняется с помощью специального крючка. Не сомневаемся, что человек, у которого горят глаза, освоит ее очень быстро.

 

 

 

Анастасия Дмитракова  


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