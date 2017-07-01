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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76


Сквозь стены к сердцам людей

Приехал не случайно. Участник многих международных проектов Кенске Миязаки живо интересовался происходящим в Украине.
Торопился не спеша. На создание мурала художник с командой потратил две недели.

Японский художник нарисовал на стене мариупольской школы мурал, посвященный переселенцам

В Мариуполе скоро появится новая достопримечательность, объединяющая нас со всеми странами земного шара, пострадавшими от военных конфликтов. В рамках международного проекта Over the wall Мариуполь посетил японский художник Кенске Миязаки, который создал на стене школы №68, расположенной в микрорайоне Восточный, красочный мурал «Рукавичка».

НашвЂ‚журналиствЂ‚пообщался с Кенске на английском, что позволило лучше понять его точку зрения.

Искусство объединяет

Название международной программы Over the wall переводится как «Сквозь стены», она осуществляется при поддержке ЮНИСЕФ и направлена на привлечение общественности к проблемам детей-­беженцев, а также детей, пострадавших в ходе военных действий. По словам Кенске Миязаки, искусство призвано помочь объединить людей различных национальностей из разных точек всего мира.

Прежде чем приехать в нашу страну, японский художник со своей командой уже реализовывал проект Over the wall на стенах в Кении и Восточном Тиморе. Работал Кенске и в Киеве: на территории арт-завода «Платформа» в июне он вместе с детьми-переселенцами из Донбасса создал мурал «Солидарность», посвятив его 25-летию дипломатических отношений Украины и Японии.

«Рукавичка» – символ солидарности

В Мариуполе полотном для огромной картины размером 8 на 12 метров стала стена с осколками снарядов общеобразовательной школы №68, которая два года назад пострадала во время обстрела микрорайона Восточный.

«Меня пригласили сюда приехать в рамках данного культурного проекта не случайно. Я интересовался событиями, происходящими на Востоке Украины, смотрел горячие новости. И Мариуполь представился мне особенным местом. Он, словно рукавичка из сказки, принял к себе огромное количество вынужденных переселенцев. Поэтому рисунок я выбрал целенаправленно», – делится Кенске Миязаки.

Как пояснил художник, в зарубежных СМИ Мариуполь называют городом солидарности, который стал опорой и поддержкой для переселенцев.  Дети из семей новых мариупольцев тоже принимают участие в работе над муралом «Рукавичка». Их руками нарисованы яркие цветы в нижней части композиции. Также японский художник со своей командой проводит мастер-классы по рисованию для детей-переселенцев, поскольку «волшебная сила фантазии и искусства лечит любые плохие воспоминания».

«Я с детства люблю сказки разных народов мира, – рассказывает Кенске Миязаки. – Украинская сказка о рукавичке показалась самой подходящей. Мне кажется, она лучше всего иллюстрирует стремление других стран к солидарности и поддержке Украины в эти непростые времена».

Японский художник планирует завершить мариупольский проект до конца июля. Официальное открытие мурала запланировано на 29 июля – ожидается визит представителей ООН, посла Японии в Украине Сумме Шигеки, а также бандуристки украинского происхождения из Японии Екатерины Гудзий. В ее творческой биографии это будет первое выступление на исторической родине.

Культурный центр Приазовья

Японскому художнику, известному во всем мире самобытным стилем живописи, созданием муралов и участием в интернациональных проектах, пришелся по душе наш город.

Его муралы поднимают настроение, а картины, написанные акрилом, излучают яркий позитив, который словно струится с полотен. Воздушные шары, рвущиеся в небо, радужные цветы, животные и дети – все это наполняет зрителя радостными эмоциями.

Кенске Миязаки приятно удивлен Мариуполем: «Меня порадовало то, что в вашем прекрасном зеленом городе я не встретил большого количества беспокойных  взглядов, хмурых лиц. Наоборот, жители приветливы и дружелюбны. Кто-то спешит на работу, кто-то отдыхает с детьми. Атмосфера уютного приморского города. Сложно представить, что совсем недалеко находится линия разграничения военного конфликта».

Во время своего пребывания в Мариуполе Кенске посетил выставочную галерею Ars Altera Лиги свободныхвЂ‚художников.вЂ‚Картины мариупольцев, многие из которых учились искусству самостоятельно, понравились японскому гостю своей искренностью, новизной идей и творческих воплощений. Японский гость поддерживает стремление своих мариупольских коллег в активной популяризации ­живописи. 

«Мне очень приятно, что я увидел не хмурый прифронтовой город, а крупный культурный центр Востока Украины», – подчеркнул Кенске Миязаки. Он планирует посетить мариупольские музеи, выставочные залы и другие культурно-историческиевЂ‚достопримечательностивЂ‚передвЂ‚отъездом в Харьков, где продолжит работу над проектом Over the wall.

Сходство традиций

В культурах Украины и Японии есть немало общего. В Японии существовали свои «кобзари» – слепые певцы, которые путешествовали и исполняли народные песни в музыкальном сопровождении кото (струнный щипковый инструмент). И в Японии, и в Украине существовали социально-военные образования – самураи и запорожские казаки. И, к сожалению, именно наша страна и Япония пережили схожие трагедии – Чернобыль и Фукусиму.

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Бережная  


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