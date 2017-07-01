Четверг, 27 июля 2017 года, № 76





Черно-белый Мариуполь

Первая персональная. Анна Иванова черпает вдохновение в любви к родному городу.





В краеведческом музее открылась фотовыставка Анны Ивановой «Улицами родного города»

На суд зрителей автор представила 49 черно-белых снимков. Гости выставки смогли насладиться видами современного Мариуполя, морскими пейзажами, архитектурными памятниками, старыми кварталами, улицами и проспектами, пообщаться с автором и пожелать ей всех благ, успехов в творческой деятельности.

Как рассказала MRPL.CITY Анна Иванова, эта серия фотографий родилась во время учебы в фотошколе Юрия Филина и прогулок по городу.

«Я люблю Мариуполь, и мне нравится гулять с ребенком по улицам города, особенно в старой его части. Собственно, большинство снимков показывают именно старый Мариуполь – заброшенные дома, прежнюю архитектуру. Так и собралась масса фотографий. ХотелосьвЂ‚бы эту серию дополнить портретами мариупольцев и съемками различных объектов, которые, к сожалению, из-за ситуации в регионе снимать нельзя», - отметила фотограф.

По ее словам, сегодня жители Мариуполя не готовы открыто позировать на камеру.

Высоко оценила творчество фотографа директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова: «Я поражена уровнем работ Анны и ее талантом. Она сделала срез видов города на современном этапе, показав тонкости архитектуры Мариуполя. Стала краеведом, сама того не осознавая».

С первой персональной фотовыставкой Анну поздравили мариупольские фотографы Евгений Сосновский, коллеги из народного фотоклуба «Берег» – Сергей Орлов, Александр Павлюк и другие.

Выставка «Улицами родного города» будет работать до 20 августа 2017 года.

Соб. инф.