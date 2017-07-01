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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76


Городская афиша

Театральный сквер

29 июля, 12:00 – читающая скамейка, обзор выставки-настроения «33 секрета солнечного лета».

29 и 30 июля, 17:00 – ретродискотека «В ритме молодости».

 

Городской сад

29 июля, 18:00 – вечер памяти «У каждого в душе свой Высоцкий». Мариупольские поклонники творчества поэта, актера, музыканта исполнят его песни и стихи.

 

Парк им. 50-летия Победы

29 июля, 14:00 – научные эксперименты «Физико-кулинарные крестики-нолики».

 

Левобережная водно-спасательная станция

29 июля, 17:00 – районный праздник и шоу-программа «В гостях у Нептуна».

 

Городской дворец культуры «Чайка»

(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)

29 июля, 15:00 – заседание клуба

любителей украинской песни и традиций.

30 июля, 11:00 – заседание клуба

любителей театрального искусства.

 

Городской дворец культуры

(ул. Азовстальская,13, тел. (0629)вЂ‚22-

12-54)

28 июля, 15:00 – заседание клуба любителей шахматного искусства «Паламед».

29 июля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.

30 июля, 11:00 – информационно-музыкальная программа «Аниматор».

30 июля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-дикси».

 

Мариупольский краеведческий музей

(ул. Георгиевская, 20, т. (0629) 33-33-38)

28 июля – 20 августа – персональная фотовыставка Анны Ивановой «Улицами родного города».

 

Музей народного быта

(ул. Георгиевская, 55, т. (0629) 33-52-07)

28 июля – 20 августа – выставка

«Музейная сокровищница кухонной посуды прошлых лет».

 

Центр современного искусства имени Архипа Куинджи

(пр.Металлургов, 25, т. (0629)33-22-26)

28 июля – 18 августа – выставка из фондов центра к десятилетию Международного фестиваля имени Архипа Куинджи.

28 июля – 18 августа – «Иди и смотри», выставка графики художника Валерия Татара (Мариуполь – Вена).

 

Художественный музей имени Архипа Куинджи

(ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)

28 июля – 4 августа – персональная выставка ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Андрея Чебыкина.

 

Платформа «ТЮ»

(ул. Митрополитская, 19)

4 августа, 19:00 – премьера документального фильма «Додому» (режиссер Дмитрий Коновалов).

  


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