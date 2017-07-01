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Четверг, 27 июля 2017 года, № 76
Городская афиша
Театральный сквер
29 июля, 12:00 – читающая скамейка, обзор выставки-настроения «33 секрета солнечного лета».
29 и 30 июля, 17:00 – ретродискотека «В ритме молодости».
Городской сад
29 июля, 18:00 – вечер памяти «У каждого в душе свой Высоцкий». Мариупольские поклонники творчества поэта, актера, музыканта исполнят его песни и стихи.
Парк им. 50-летия Победы
29 июля, 14:00 – научные эксперименты «Физико-кулинарные крестики-нолики».
Левобережная водно-спасательная станция
29 июля, 17:00 – районный праздник и шоу-программа «В гостях у Нептуна».
Городской дворец культуры «Чайка»
(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)
29 июля, 15:00 – заседание клуба
любителей украинской песни и традиций.
30 июля, 11:00 – заседание клуба
любителей театрального искусства.
Городской дворец культуры
(ул. Азовстальская,13, тел. (0629)вЂ‚22-
12-54)
28 июля, 15:00 – заседание клуба любителей шахматного искусства «Паламед».
29 июля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.
30 июля, 11:00 – информационно-музыкальная программа «Аниматор».
30 июля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-дикси».
Мариупольский краеведческий музей
(ул. Георгиевская, 20, т. (0629) 33-33-38)
28 июля – 20 августа – персональная фотовыставка Анны Ивановой «Улицами родного города».
Музей народного быта
(ул. Георгиевская, 55, т. (0629) 33-52-07)
28 июля – 20 августа – выставка
«Музейная сокровищница кухонной посуды прошлых лет».
Центр современного искусства имени Архипа Куинджи
(пр.Металлургов, 25, т. (0629)33-22-26)
28 июля – 18 августа – выставка из фондов центра к десятилетию Международного фестиваля имени Архипа Куинджи.
28 июля – 18 августа – «Иди и смотри», выставка графики художника Валерия Татара (Мариуполь – Вена).
Художественный музей имени Архипа Куинджи
(ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)
28 июля – 4 августа – персональная выставка ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Андрея Чебыкина.
Платформа «ТЮ»
(ул. Митрополитская, 19)
4 августа, 19:00 – премьера документального фильма «Додому» (режиссер Дмитрий Коновалов).