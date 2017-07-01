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Вторник, 25 июля 2017 года, № 75
План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 - работа общественной приемной
25 июля
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
11:00 заседание клуба «За здоровый образ жизни»;
12:30 «День памяти Владимира Высоцкого»;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
26 июля
9:00 репетиция ансамбля «Витязь»;
11:00 заседание клуба «Память»;
12:30 концерт группы солистов «Самоцветы»;
13:30 репетиция ансамбля «Ретро».
27 июля
9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 «День Нептуна» – музыкальный спектакль театра-студии «Неугомонные сердца»;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
28 июля
9:00 заседание клуба «Школа эрудитов»;
10:00 занятие в клубе рукоделия «Оригами»;
12:30 консультация специалистов управления социального обеспечения;
13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа».
31 июля
Cанитарный день.