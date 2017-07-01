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Вторник, 25 июля 2017 года, № 75


План мероприятий

Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 - работа общественной приемной

25 июля

10:00    репетиция ансамбля «Сударушки»;

11:00    заседание клуба «За здоровый образ жизни»;

12:30    «День памяти Владимира Высоцкого»;

11:30 – 13:30    работа библиотеки центра «Забота»;

13:30    репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

26 июля

9:00      репетиция ансамбля «Витязь»;

11:00    заседание клуба «Память»;

12:30    концерт группы солистов «Самоцветы»;

13:30    репетиция ансамбля «Ретро».

27 июля

9:00      занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00    репетиция ансамбля «Сударушки»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30    «День Нептуна» – музыкальный спектакль театра-студии «Неугомонные сердца»;

11:30 – 13:30    работа библиотеки центра «Забота»;

13:30    репетиция вокального ансамбля «Любисток».

28 июля

9:00      заседание клуба «Школа эрудитов»;

10:00    занятие в клубе рукоделия «Оригами»;

12:30    консультация специалистов управления социального обеспечения;

13:30    репетиция ансамбля «Ильичевская душа».

31 июля

Cанитарный день.

  


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