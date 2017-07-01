В субботу Мариуполь всколыхнула ужасная новость: лечение в одной из частных стоматологических клиник повлекло за собой смерть мальчика 2015 года рождения.

По предварительной информации правоохранителей, отец повел сына к стоматологу. Во время процедуры врач решил продолжать лечение под общим наркозом, но ребенку стало плохо. Ему оказали первоочередную медицинскую помощь, однако предпринятые меры не помогли. Тогда малыша госпитализировали в реанимацию городской больницы. Около 12 часов в Кальмиусское отделение полиции медики сообщили о том, что из частной клиники к ним привезли мальчика в состоянии клинической смерти. Спасти ребенка не удалось.

На место события тут же выехала следственно-оперативная группа полиции. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины «Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профес­сиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего».

«ПолицейскимивЂ‚совместно с сотрудниками прокуратуры будет прекращена работа данного учреждения и проверены законность его деятельности, происхождение медицинских препаратов, которые использовали врачи, и профессионализм действий самого врача. О ходе расследования данного преступления будет широко информироваться общественность с целью недопущения распространения слухов любого характера», – отметил начальник ГУНП в Донецкой области Виталий Невгад.