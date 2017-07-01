Вторник, 25 июля 2017 года, № 75





Унесенные ветром

В нашем городе на надувных матрасах уплыли в море 19 отдыхающих

Курортный сезон в Мариуполе в самом разгаре – максимальное число отдыхающих за выходные достигло 28 тысяч человек, передает MRPL.CITY.

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, посещаемость пляжей в будни на прошедшей неделе составила от 12 до 18 тыс. отдыхающих.

В период с 17 по 23 июля спасателям пришлось вернуть на берег 68 человек, заплывших за буйки, и 19 отдыхающих, унесенных в море на надувных матрасах на расстояние более 250 метров от берега. Также была оказана первая домедицинская помощь 11 гражданам, вызов бригады «скорой помощи» на Центральный пляж понадобился мужчине, который вывихнул плечо.

На выходных мариупольцы теряли собственных детей: в акватории Левобережного пляжа усилиями спасателей и полиции удалось вернуть матери трехлетнюю дочь, а на пляже «Песчанка»вЂ‚–вЂ‚потерявшегосявЂ‚внука бабушке.

Согласно проведенному 22 июля рейду полиции и спасателей, на пляжевЂ‚«Песчанка»вЂ‚плавающих нефтяных пятен обнаружено не было.

Соб. инф.