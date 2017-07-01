|
Вторник, 25 июля 2017 года, № 75
Собрали первый миллион
Убрано 65% зерновых – медленнее, чем в прошлом году, но урожайность радует
На Донетчине собрали 1 млн 53 тысячи тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, передает MRPL.CITY со ссылкой на Facebook Павла Жебривского.
Как отмечает губернатор, зерновые культуры собраны на площади 298,7 тысячи гектаров, что составляет 65% от прогнозируемого объема.
«Это на 153 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, поскольку жатва в этом году началась немного позже – дождливая погода внесла свои коррективы. Однако радует то, что в этом году большая урожайность – 35,2 центнера с гектара (в прошлом году – 32,1)», – написал Жебривский.
Быстрее всего собирают урожай сельхозпредприятия в Мангушском районе (собрано 85,5%).
Соб. инф.