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Вторник, 25 июля 2017 года, № 75


Собрали первый миллион

Убрано 65% зерновых – медленнее, чем в прошлом году, но урожайность радует

На Донетчине собрали 1 млн 53 тысячи тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, передает MRPL.CITY со ссылкой на Facebook Павла Жебривского.

Как отмечает губернатор, зерновые культуры собраны на площади 298,7 тысячи гектаров, что составляет 65% от прогнозируемого объема.

«Это на 153 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, поскольку жатва в этом году началась немного позже – дождливая погода внесла свои коррективы. Однако радует то, что в этом году большая урожайность – 35,2 центнера с гектара (в прошлом году – 32,1)», – написал Жебривский.

Быстрее всего собирают урожай сельхозпредприятия в Мангушском районе (собрано 85,5%).

Соб. инф.  


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