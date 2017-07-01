

Украину губит прокуратура без совести

На совещании в Днепре Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил уменьшение преступлений в Мариуполе. А вот нерадивым подчиненным пригрозил Подробнее...



Цена компромисса: и перевозчики сыты, и пассажиры целы

В Мариуполе снова повышается стоимость проезда в городском транспорте, горожане против, но иначе частники не выживут Подробнее...



Спрос ударил в нос

ЦНАП начал принимать документы для оформления биометрических паспортов, но на ажиотаже по-прежнему наживаются спекулянты Подробнее...



Касается всей Украины

Реинтеграция Донбасса – это не только деоккупация, восстановление и строительство, но и множество гуманитарных программ, считает Вадим Черныш Подробнее...



«Вступ-2017»: в полной недоступности

В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база Подробнее...