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Вторник, 25 июля 2017 года, № 75
«Веселку» ждет обновление
В парке появятся новые зоны отдыха, а саму территорию благоустроят
Детский парк «Веселка» в скором времени преобразится до неузнаваемости – в его реконструкцию вложат 40 млн 480 тыс. грн. Здесь появится фонтанчик, будут обустроены дополнительные зоны отдыха. В парке обновят зеленые насаждения, отремонтируют и проложат новые инженерные коммуникации. Проектом предусмотрены автостоянка для посетителей, сооружения для обслуживания парковой зоны.
По словам руководителя КП «Городское управление капитального строительства» Валерия Шевченко, на 40% проект профинансирует областной бюджет, остальное выделит город. Работы планируется начать в нынешнем году и завершить в следующем.
Юлия Франжева