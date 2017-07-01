Вторник, 25 июля 2017 года, № 75





Одного зама будет достаточно?

Вчера на координационном совете, предшествовавшем сегодняшней сессии, были сняты на доработку два вопроса из семи департамента образования: «Здоровое питание в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях», включающего также и ремонт пищеблоков и столовых, а также «Здоровое и творческое поколение». Решили не торопиться с принятием стратегических образовательных программ, рассчитанных на реализацию в течение четырех лет, с 2017 по 2021-й.

Отложили и вопросы издания книг трех мариупольских авторов – Галины Захаровой «Дело капитана Максимова», Ольги Демидко «Иллюстрированная история театральной культуры Мариуполя» и Леонида Головешко «Запорожские рыцари». Местная власть намерена издать книги достойно, поэтому решили внести эти вопросы сессионной повестки в проект программы экономического и социального развития Мариуполя и выделить должное финансирование.

Что касается вопроса оптимизации штата чиновников, то в этот раз решили пересмотреть число замов у председателей райадминистраций: вместо четырех замов останется только один, и того впоследствии намерены упразднить. По твердому убеждению мэра Мариуполя Вадима Бойченко, «председатели, а не их замы должны напрямую общаться с жителями, выезжать, что называется, «в поля», а не надеяться на замов. Знать ситуацию досконально и иметь с горожанами хорошую обратную связь».

На вопрос, кто будет работать за председателей во время их отпуска, последовал ответ, что будут назначать исполняющих обязанности, – обещанная муниципалитетом реорганизация работы райадминистраций, очевидно, уже вступила в силу.

Также высвобождается 74 штатные единицы за счет объединения нынешних УСЗН в департамент соцзащиты населения, с созданием единого фронт-офиса на базе сгоревшего горсовета.