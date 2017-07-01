Вторник, 25 июля 2017 года, № 75





КСН online

Фото Владислава Лупаненко: Оперативность повысится. Для КСН компьютерная техника – огромное подспорье в работе.





По инициативе Юрия Зинченко комитетам самоорганизации населения передан 31 компьютер – теперь у них будет и почта, и доступ в Интернет

Комитеты самоорганизации населения получили в подарок новую технику. По инициативе генерального директора меткомбината имени Ильича Юрия Зинченко предприятие передало им 31 компьютер – 16 для Центрального района и 15 для Кальмиусского.

Заканчивается каменный век

«Мы прошли первый этап по достижению цели – обучили наши КСН пользоваться персональным компьютером, сейчас идет второй этап – предоставление компьютерной техники. Следующим шагом будет подключение Интернета для каждого комитета», – пообещал секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма во время вручения техники.

В самих же КСН подобному приобретению только рады. Председатель КСН «Хмельницкий» Нина Назарова отмечает: «Мы очень благодарны Юрию Зинченко за то, что он отреагировал на просьбу местной власти и побеспокоился о нашем комфорте, ведь сегодня работать без компьютера очень тяжело. Мы лишены необходимой информации, но надеемся, что теперь наша работа станет более оперативной и слаженной».

Техника, которой будут пользоваться сотрудники КСН, не новая, но, как заверили журналистов, полностью пригодна для работы. «Комбинат имени Ильича выделил компьютеры, которые уже находились в пользовании, но все они рабочие и в хорошем состоянии. До этого момента ни в одном (!) комитете самоорганизации населения не было ни компьютерной техники, ни доступа к Интернету. Сотрудникам приходилось дома использовать свою личную технику, и это доставляло большие неудобства, ведь городская власть теряет оперативность в общении с жителями и комитетами самоорганизации населения», – отметил депутат Мариупольского горсовета Кирилл Папакица.

Масштабные планы

Кроме такого приятного повода, представителей КСН собрала еще и необходимость обсуждения планов подготовки к празднованию Дня города. Председатель Кальмиусской райадминистрации Александр Царек определил основные задачи, среди них покос травы, побелка и уборка бордюрной части дорог. Поставили и более масштабные цели: к сентябрю планируется открытие 18 новых уютных дворов, также обсудили программу социально-экономического развития на 2018 год. Всем присутствующим был представлен рейтинг активности комитетов самоорганизации населения, лидирует в нем КСН «Центральный-1».

Нина Назарова, председатель КСН «Хмельницкий»:

«Сегодня работать без компьютера очень тяжело, но надеемся, что теперь наша работа станет более оперативной и слаженной».

Элина Прокопчук