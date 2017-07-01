Вторник, 25 июля 2017 года, № 75





В городе станет больше социального жилья

Бывшие общежития реконструируют для поселения социально незащищенных граждан

В Мариуполе будут реконструированы нежилые помещения под социальное жилье по улицам Красномаякской, 19 и Менделеева, 19. Соответствующие проекты были утверждены членами исполкома Мариупольского горсовета. Стоимость работ по этим двум объектам превышает 32 млн грн.

В здании по ул. Менделеева смогут поселиться семьи в 19 квартирах, 10 из которых – однокомнатные и 9 – двухкомнатные. На ул. Красномаякской обустроят 20 одно- и двухкомнатных квартир.

По словам руководителя КП «Городское управление капитального строительства» Валерия Шевченко, речь идет о зданиях бывших общежитий, сейчас в этих помещениях никто не проживает, в частности, строение по ул. Менделеева находится в аварийном состоянии.

После выполнения работ город получит в свое распоряжение 29 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир в благоустроенных домах, в которых поселят социально незащищенных граждан.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко поблагодарил людей, поддержавших выделение финансирования на эти цели: премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за дополнительный финансовый ресурс в размере 15 млн грн и народного депутата Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко за участие в формировании проекта бюджета страны с учетом интересов Мариуполя.

Проектно-сметная документация готова, пройдена экспертиза, теперь дело лишь за финансированием и ремонтными работами.

Юлия Франжева