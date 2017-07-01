Вторник, 25 июля 2017 года, № 75

Украину губит прокуратура без совести Прокуратура – не индульгенция. Генеральный прокурор поблагодарил всех за работу, но все же остался недоволен результатами – по итогам совещания порядка 15 прокуроров покинут свои должности.



На совещании в Днепре Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил уменьшение преступлений в Мариуполе. А вот нерадивым подчиненным пригрозил В минувшую пятницу в Днепре состоялось оперативное совещание под руководством Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. К событию были допущены представители СМИ, на совещании побывал и наш журналист. Месяц назад перед Луценко в Житомире отчитались областные прокуроры Западной и Центральной Украины. Теперь пришел черед прокуратур Донецкой, Луганской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Начал Юрий Луценко с приятных для подчиненных новостей – повышения зарплаты прокурорам. За закон уже проголосовала Верховная Рада, сейчас он находится на подписи у Президента.вЂ‚Согласно новшествам, теперьвЂ‚региональный прокурор в зависимости от стажа будет получать на руки 23-33 тысячи гривен, прокуроры и следователи – от 15 до 26 тысяч гривен. Наивысшее звено руководства прокуратур сможет получать от 27 до 44 тысяч гривен. Не церемонясь После этого генпрокурор перешел к рабочим моментам, по его словам, в последнее время органы прокуратуры начали работать эффективнее. Так, на 14% уменьшилось количество совершенных преступлений в отчитывавшихся в минувшую пятницу семи областях Украины. Увеличилось раскрытие уголовных преступлений ивЂ‚составляет около 34%. ВвЂ‚этом плане наихудшие показатели в Запорожской области. Особо отметил Юрий Луценко Донецкую область ивЂ‚Мариуполь,вЂ‚гдевЂ‚наблюдается радикальноевЂ‚уменьшениевЂ‚преступлений, особенно краж. Работу прокуратуры и полиции Мариуполя, одного из самых безопасных городов Украины, генпрокурор поставил в пример другим областям: «Многие из вас неустанно перечисляют мне те мероприятия, которые проводятся в их регионах. Но мне не нужна работа ради работы – главное результат». Причем с теми подчиненными, которые показали самые низкие результаты, генпрокурор был довольно резок, а прокурора Бердянска и вовсе попросил покинуть совещание. Работа над ошибками В целом «на орехи» досталось всем областям, но особенно Юрий Луценко «выделил» прокуратуры Полтавской и Запорожской областей, где зафиксировано наибольшее количество нарушений. «Украину губит выпивка без закуски и прокуратура без совести», – почти афоризмами говорил генпрокурор. Не обошел вниманием Юрий Луценко и Донецкую прокуратуру. По его словам, в Донецкой области произошел просто вопиющий случай, когда с подачи прокуратуры был оправдан глава «суда» так называемой «ДНР», что вообще противоречит здравому смыслу и наносит удар по имиджу Украины. При «разборе полетов» и Мариуполю все же досталось от Луценко: «В Приморском районном отделе полиции чуть ли не пытали человека, а злоупотребления полицейских дают расследовать…самим же полицейским». Вот как эту ситуацию прокомментировал региональный прокурор Андрей Кулыжкин: «Вполне возможно, что человек при задержании оказывал сопротивление, и с ним поступили весьма жестко, а теперь речь идет о каких-то пытках. В любом случае подобные ситуации будут подробно разбираться». Наполнять бюджет Что касается предстоящей работы, то Юрий Луценко обратил внимание присутствующих на активизацию работы по предотвращению ДТП и смертности на дорогах, особенно по вине пьяных водителей. Данные показатели в Украине серьезно превышают европейские. Также генпрокурор сделал акцент на пресечении сбыта наркотических средств, работе с рецидивистами и преступными группировками. Особо выделил Юрий Луценко раскрытие преступлений, связанных с хищением бюджетных средств. Во многих областях такие дела расследуются годами, причем за прошедшее время работники прокуратуры не предприняли абсолютно никаких следственных действий, не опрошены свидетели и т.д. Таким образом, государственный бюджет теряет сотни миллионов гривен. «Всех провинившихся прокуроров лишать зарплат или увольнять с должностей. Украинцы платят нам такие зарплаты, а прокуроры ничего не делают», – подчеркнул Юрий Луценко и пригрозил… снятием премий. Он заявил, что все сотрудники прокуратуры, специально затягивающие дела, ответят по закону Украины, а прокуроры, которые сотрудничают с «бандитами-вымогателями», отправятся за решетку. Кроме того, Юрий Луценко сделал акцент на работе с бизнес-структурами и частными предприятиями. По его словам, украинский бизнес является «священной коровой», которая должна давать молоко исключительно в госбюджет, и делать это спокойно, достойно и по закону. «Я требую прекратить вакханалию обысков на частных предприятиях. Дайте людям нормально работать. Бизнес строит нашу страну, потому требую, чтобы вы принесли официальные извинения тем предприятиям, где проведены обыски, но криминальные производства были остановлены», – заявил чиновник. В завершение совещания Юрий Луценко напомнил о случаях незаконного закрытия производств, а также дал задание проверить все предприятия, которые предоставляют коммунальные услуги населению. Цель проверок – предотвратить искусственное завышение коммунальных тарифов. От закона не уйти В тот же день генпрокурор провел небольшой брифинг с журналистами. Один из вопросов – какова дальнейшая судьба сотрудников, которые не справляются с обязанностями и к которым есть масса претензий, Юрий Луценко прокомментировал так: «Сейчас у меня нет полномочий единолично увольнять и назначать сотрудников, однако ими однозначно займется Совет прокуроров и квалификационно-дисциплинарная комиссия, так что от ответственности уйти никому не удастся». Владимир Щербаков