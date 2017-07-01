Вторник, 25 июля 2017 года, № 75





Стартовал «Кубок Азовского моря»

Фото Владимира Яськива: Более 30 лет под парусами. Мариупольские яхтсмены состязаются в скорости.





Вот где проявляется мастерство – в гонку пустились 16 крейсерских яхт

Под аккомпанемент трепещущих разноцветных парусов в минувшую субботу в Мариуполе проходил 31-й «Кубок Азовского моря», стартовавший впервые в 1987 году и с тех пор ставший ежегодным.

В нынешнем году гонки проходили в формате чемпионата Донецкой области по парусному спорту среди крейсерских яхт.

Как отметил капитан яхты «Украина» Виктор Колесников, сражения за «Кубок Азовского моря» проходят по олимпийской петлевой дистанции, суть которой в том, чтобы максимально быстро пройти маршрут в виде петли. Маяком в море служила яхта главного судьи, ее нужно было обогнуть и вернуться обратно. «Погодные условия были нелегкими: яркое солнце в безоблачном небе и штиль для парусного спорта вовсе не благо, малейшая ошибка и упущение даже самых легких дуновений ветра может стоить гонки», – говорит Виктор Колесников.

«На старте, когда яхты идут вплотную, очень важно уметь сохранять дистанцию, находить пространство для маневра. Здесь свои правила: если ты кому-то мешаешь, должен уступить дорогу», – рассказал Павел Красовский, капитан яхты «Варшава».

«Кто правильно использует паруса и свойства яхты, тот и уйдет первым, вот где проявляется мастерство», – поделился опытом Александр Мармызов, старпом яхты «Украина».

Всего в гонке участвует 16 крейсерских яхт. Каждую субботу будут проводиться гонки «выходного дня», а также с 12 по 20 августа Кубок имени Лепорского с маршрутной гонкой до Обиточной косы.

24 августа, в День независимости, который отмечается в этом году вместе с Днем металлурга, планируется парад закрытия всех крейсерских мероприятий и подведение итогов.

Антон Луковников