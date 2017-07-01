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Вторник, 25 июля 2017 года, № 75


Чтобы дети смеялись

Фото Владислава Лупаненко: Поиграем во дворе. Детских площадок с качелями и каруселями в Мариуполе стало еще больше.

Благодаря мариупольским металлургам досуг ребят с улицы Бахмутской станет интереснее

Наша газета уже писала об открытии двух детских площадок в школе-интернате №37 и на улице Новороссийской ко Дню металлурга. Еще один игровой комплекс получила в подарок ребятня улицы Бахмутской и 20 микрорайона.

Открытие новой площадки запомнилось ребятам не только развлечениями на новых качелях, но и ярким праздником. Задорные песни, конкурсы, эстафеты и игры – хорошее настроение было гарантировано каждому.

«Праздник очень веселый. Мы участвовали в конкурсах, больше всего понравилось угощение и разноцветные шарики, которые нам подарили», – рассказала юная Арина Досанова, которая пришла на открытие детского городка со своими друзьями.

«В новой площадке нравятся веселые цвета ее элементов и их аккуратность», – говорит мама двоих детей Елена Олдаковская. Ее дочке Насте больше по нраву качели, а сыну Мише – горки. И то и другое теперь находится совсем недалеко от их дома.

Координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера уверен, что эта площадка будет еще долго радовать мальчишек и девчонок.

«Безусловно, нам есть куда стремиться. По всей видимости, пройдет совсем немного времени и мы сможем устанавливать площадки с искусственным покрытием, – отметил Сергей Магера. – Сейчас необходимость в игровых комплексах настолько большая, что, даже несмотря на то что мы уже открыли их в большом количестве, все равно существует очередь из обращений».

Как рассказал приглашенный на праздник депутат городского совета, председатель Приморской райадминистрации Геннадий Семенихин, эта площадка также появилась благодаря инициативе жителей и комитета самоорганизации населения «Строитель». «Инициативу поддержали металлурги, Группа Метинвест и общественный союз «Зеленый центр Метинвест». Мы постепенно меняем облик нашего города, делаем его комфортным и удобным для детей», – подчеркнул Геннадий Семенихин.

Элина Прокопчук  


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