Суббота, 22 июля 2017 года, № 74

Творить добро искренне Благородная цель. Надежда Чапни не устает популяризовать в Украине греческую культуру.



Общественный деятель, блистательный переводчик, один из первых преподавателей новогреческого языка в Приазовье, Надежда Чапни стояла у истоков создания Мариупольского общества греков Коллеги, ученики, друзья и родные восхищаются ее неиссякаемым оптимизмом, неповторимым чувством юмора, стойким характером и превосходным умением дружить. И как истинная гречанка, она прекрасная мама, воспитавшая двух сыновей, а также любящая бабушка двух прелестных внучек. Родом из детства Надежда Чапни родилась на благодатнойвЂ‚малоянисольской земле в семье рабочих колхоза. По ее словам, босоногое детство у советских детей, знавших и радость, и лишения, было примерно одинаковым. Игры на свежем воздухе, исследование окрестных полей, оврагов и посадок – вот те радости, что были доступны детворе того времени. Родители общались с девочкой на русском языке. Бабушка же, на плечах которой лежали все хлопоты и заботы по воспитанию как минимум десяти внуков, рассказывала сказки на родном румейском языке. Так, в свои неполные пять лет маленькая Надя вовсю щебетала на двух языках. Впрочем, практически вся детвора Малоянисоли (на тот момент Куйбышево), как и других греческих сел, была двуязычной. Тогда тема происхождения была под негласным запретом. «Родители сами создавали такие условия, что вопросы о том, кто мы, откуда, не поднимались и тем более не обсуждались даже в семье», – вздыхает Надежда Андреевна. В школу – любой ценой! Школьные годы оставили немало ярких впечатлений в памяти Надежды Чапни. Особенно запомнился приезд в Мариуполь за школьной формой: «Это было необычно, волнующе, чудесно! До сих пор помню, какое грандиозное впечатление произвел на меня городской сквер за драм­театром». С зачислением в школу возникла проблема: согласно действовавшему тогда закону, в первый класс принимали детей, которым исполнялось 7 лет до 11 октября. «Вот так какие-то полторы недели, даже меньше, стали препятствием для зачисления в первый класс, – улыбается Надежда Андреевна. – А мы-то уже приобрели учебники, мама форму купила… И вдруг – меня не принимают по возрасту». Директор все-таки дал добро, надеясь, что до зимы маленькая девочка «наиграется в школу» и посидит дома. Так первоклассница Надя, не значась в списках и журналах, успешно проучилась полгода. Потом директору пришлось официально оформлять в первый класс юную гречанку с твердым характером. В школе с пятого класса начинали изучать историю, и учитель, Дмитрий Федорович Пенес, рассказывал и о крымских предках, ивЂ‚овЂ‚переселенцах, естественно, в допустимых советской властью пределах. Его авторству принадлежат заметки об истории родной Малоянисоли в районной газете «Заря Приазовья», и именно он поспособствовал развитию чувства патриотизма в юной гречанке. Активистка, председатель пионерского отряда, секретарь комсомольской организации в школе – все это повлияло на дальнейший выбор профессии. Карьера и достижения Пединститут в Таганроге, воспитатель в продленке, преподавание русского языка и литературы в течение 11 лет в разных учебных заведениях Мариуполя – цветными картинками мелькает юность. 1989 год. Перестройка открывает волнующие перспективы – и рождается одно из первых в Украине Мариупольское общество греческого языка и культуры при ДК «Азовсталь» и металлургическом институте. ОстровЂ‚поднимаетсявЂ‚вопрос о преподавании греческого языка. «Я самостоятельно начала изучать литературный новогреческий с 1979 года, еще в декрете. Тогда в Мариуполе существовал языковой интерклуб при пароходстве, и мне удалось через знакомых добыть самоучитель авторства Марины Рытовой», – рассказывает Надежда Чапни. Она стала одним из первых в городе преподавателей греческого. Затем была стажировка в знаменитых вузах Тбилиси и Москвы, оттачивание знаний и практика в Янинском университете Греции. Сложно втиснуть в рамки одной статьи весь огромный материал об истории становления и популяризации греческого языка в Мариуполе и Украине. Надежда Чапни много рассказывает о помощи меценатов, содействии знаменитых греков Мариуполя и поддержке из самой Греции. И скромно умалчивает о том, сколько сил, нервов и жизненной энергии она сама вложила в становление греческого общества Мариуполя – от издательства словарей до открытия дошкольной группы для маленьких греков. Есть над чем работать Надежда Чапни считает, что любое общественное движение имеет свои стадии – от зарождения и эйфории до стабильности с небольшими спадами и подъемами. Под ее руководством Мариупольское общество греков на протяжении многих лет является одним из лучших в Украине: идет работа над сохранением и возрождением духовно-эстетических и культурных ценностей, поддерживаются начинания молодых дарований. Главным камнем преткновения пока остается отсутствие греческого языка среди тех предметов, что предложены для сдачи внешнего независимого оценивания, но над этим вопросом работа продолжается. Так, олимпиады греческого языка, которые проводятся в Мариуполе с 1996-го, уже три года как получили статус всеукраинских. Еще одна проблема – плачевное состояние здания греческого культурного центра «Меотида». Только благодаря спонсорской поддержке удается хоть как-то держаться, однако с каждым годом находить меценатов все сложнее. Выживание за счет благотворительных взносов не может не сказаться на состоянии здания. Подаренное обществу греков Мариуполя фирмой «Механики» десятки лет назад, оно с нетерпением ждет ремонта. «Мы надеемся на содействие городских властей, – делится переживаниями Надежда Чапни. – Хочется верить, что здание будет спасено». Точка зрения Как неисправимая оптимистка, Надежда Чапни старается по мере возможности помогать людям и не ждет ответной благодарности: «Как учили нас в детстве, твори добро, а там уж будь что будет. Главное – не носить в себе обиды, подумать, постараться понять и простить. Жизнь сама ставит все на свои места». Надежда Чапни, председатель Мариупольского общества греков: «В школе, институте задумывалась: почему бы нам, грекам, не знать наш литературный язык? В то время создавалась новая общность людей – советский народ, но мысль о родном языке не давала мне покоя».