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Суббота, 22 июля 2017 года, № 74


Работа над ошибками

Конкурс управителей многоэтажек проведут повторно

Как мы уже рассказывали, совсем недавно в Мариуполе не состоялся конкурс на определение управителейвЂ‚многоквартирных домов для тех многоэтажек, которые решили не создавать ОСМД. Оказалось, что в конкурсной документации было допущено множество ошибок – вину за срыв конкурса городской голова Мариуполя Вадим Бойченко целиком возложил на департамент развитиявЂ‚жилищно-коммунальной инфраструктуры и его руководителя Игоря Бабека.

Без вариантов

Однако до 1 октября список управителей все же должен быть определен, и комиссия начала работу по подготовке проведения нового конкурса. 19 июля состоялось ее первое заседание. Членами комиссии была проведена работа над ошибками и составлен полный список требований к  участникам конкурса. Среди них: регистрациявЂ‚управителейвЂ‚каквЂ‚субъектоввЂ‚хозяйствования в Мариуполе; предоставление полных сведений об опыте работы; наличие персонала; а также  чтобы конечным бенефициаромвЂ‚управляющихвЂ‚компаний не был один и тот же собственник, а участники конкурса имели в нужном объеме оборотные средства, так как деньги от мариупольцев они получат лишь через месяц после начала работы.

НувЂ‚ивЂ‚конечно,вЂ‚конкурсанты должны предоставить подробные расчеты по каждому дому, которыйвЂ‚собираютсявЂ‚обслуживать. Весь подробный список требований ­будет опубликован на сайте городского совета.

По слогам

Один из членов комиссии, депутат городского совета Анатолий Шеретько предложил комиссионно проработать спорные моменты со всеми управляющими компаниями, которые хотят обслуживать мариупольские многоэтажки: «Давайте мы поможем им оформить все необходимые документы, конкретизируем свои требования и проверим, какие справки есть у людей, а каких нет».

Однако такое предложение не нашло поддержки, ведь если комиссия будет помогать каждому в подготовке документации, само проведение конкурса теряет всякий смысл. «Мы в любом случае должны провести разъяснительную работу, однако нет никакой возможности вмешиваться в подготовку конкурсных бумаг, поскольку это попахивает коррупцией и чревато общением с СБУ», – подчеркнул Игорь Бабек.

Однако, ввиду того что в прошлый раз все участники в своей документации не предоставили те или иные справки, было решено под протокол ознакомить с полным перечнем необходимых для участия в тендере бумаг. Кроме того, все дополнительныевЂ‚решения,вЂ‚которые будут внесены на заседаниях конкурсной комиссии, должны быть рассмотрены и утверждены исполкомом Мариупольского горсовета.

Владимир Щербаков  


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