По данным статистики, 70% граждан Украины живут за чертой бедности. Согласно «международному стандарту бедности» нищим считается человек, который в день тратит меньше 5 долларов (в пересчете на наши деньги 135-145 гривен). Пенсионеру с минимальной пенсией на жизнь остается 43 гривны в день, работающему человеку, получающему минималку, – 85 гривен.

18 граммов каши и полстакана чая в день

В конце прошлого года правительство пересмотрело мини­мальныевЂ‚нормывЂ‚потребления продуктов и товаров первой необходимости для украинцев. Последний раз этот список меняли еще в 2000 году. По мнению власть предержащих, в год среднестатистическому трудоспособному гражданину положено 62 кг пшеничного хлеба и 39 кг ржаного, 4 кг макаронных изделий, 2,5 кг риса, 1 кг пшена, 2 кг гречки и 1,1 кг овсянки. Из овощей и фруктов можно съедать 95 кг картофеля, 25 кг огурцов и помидоров и 60 кг фруктов и ягод. Годовое потребление мяса включает 16 кг говядины, 8 кг свинины, 14 кг мяса птицы, 2 кг сала, 9 кг колбасных изделий плюс 7 кг рыбы. Из молочных продуктов украинцу положено 60 л молока, 60 л кисломолочных продуктов, 5 кг сливочного масла, 2 кг маргарина и 3,5 кг твердого сыра. Кроме того, можно себе позволить 24 кг сахара, 13 кг кондитерских изделий, 220 яиц и 7 литров подсолнечного масла.

Если пересчитать данное количество продуктов из расчета на один день, получается, что среднестатистическому украинцу предлагается не только урезать себя ввЂ‚питании, но в буквальном смысле слова сесть на диету, причем довольно строгую. Например, в день можно съедать 134 грамма мясных изделий (включая сало и колбасу), 19вЂ‚граммов рыбы, в качестве гарнира – 260 граммов картофеля и 18 граммов каши, выпивать по стакану молока или кефира (164 грамма). Все это разрешается заесть 300-граммовым кусочком хлеба и запить чашечкой кофе или половиной стакана чая с 30 граммами сладостей. Прожить на таком рационе, очевидно, можно, но как долго человек сможет сохранять здоровье и трудоспособность – вопрос.

Заметим, что на основе этого списка продуктов определяется величина прожиточного минимума. За последние четыре года он увеличен в 1,5 раза (с 1108 грн в 2013 году до 1624 грн к середине 2017-го). Если же сравнивать рост цен за этот же период времени на наиболее популярные продукты питания, видим следующее: стоимость килограмма говядины выросла в 2,8 раза, сахара – в 3,2, картофеля – в 3,3, гречки – в 3,4, литра молока – в 2,2 раза. Лишь цена на социальные сорта хлеба поднялась, как и величина прожиточного минимума, в полтора раза…

Кроме продуктов питания, человеку для жизни необходимы одежда и обувь, хозтовары и средства гигиены, лекарства и предметы санитарии, а также средства на оплату коммунальных услуг, покупку мебели, бытовой техники и предметов обихода, проезд, походы (хотя бы изредка) в кино и театр, расходы на отпуск и так далее. В правительственном списке предметов первой необходимости почти все это, конечно, учитывается, но в унизительно мизерном количестве.

Трудное детство

Совсем печально обстоят дела с прожиточным минимумом для детей. В 2013 году ежемесячные выплаты на первого ребенка составляли 810 гривен (до двух лет), второго – чуть больше тысячи (до четырех лет), третьего и последующих – 1485 гривен (до шести лет). Нынешнее руководство страны решило ликвидировать эту несправедливость и уравнять в правах на финансовую помощь всех детей в семье. Теперь хоть первый, хоть десятый ребенок получает одинаково – 860 гривен в месяц в течение трех лет. При этом прожиточный минимум на малыша до шести лет почти вдвое больше – 1426 грн. Впрочем, содержать ребенка невозможно ни на 860, ни на 1426 гривен. В месяц на «щедрое» детское пособие от государства можно купить 8-10 пачек самого дешевого детского питания, либо три пачки памперсов, либо комплект постельного белья и пару костюмчиков. Как говорится, выбирайте, что вам нужнее, и ни в чем себе не отказывайте.

Выжить на минималку: миссия невыполнима?

Несмотря на все старания правительства, нашему народу каким-то удивительным образом все же удается выживать. «Ильичевец. Город» решил проверить, на что может хватить минимальной зарплаты или пенсии одинокому человеку, не получающему помощи со стороны.

С 1 января этого года минимальная зарплата достигла 3 тыс. 200 грн. С учетом всех налогов «чистыми» на руки выдают около 2 тыс. 560 грн.

ПолноценноевЂ‚сбалансированное питание предполагает ежедневное поступление в организм определенноговЂ‚количествавЂ‚белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов. Не вдаваясь в сложные расчеты суточной потребности каждой группы питательных веществ, произведем самые простые подсчеты. Потребность в протеинах удовлетворим, купив на месяц 1 кг говядины (110 грн), 1 кг куриных окорочков (60 грн), 1 кг

вареной колбасы (70 грн) и два десятка яиц (30 грн). Для приготовления гарнира можно запастись 5 кг картофеля (50 грн), 1 кг гречки (26 грн), 1 кг риса (25 грн) и парой кило макарон (30 грн). Свежие салаты из помидоров и огурцов (по 2 кг) обойдутся еще в 80 грн. Прибавим 300 граммов сливочного масла (75 грн) и 0,5 литра подсолнечного (20 грн), а также кило сыра (150 грн). 2 кг сахара обойдутся в 32 грн. Летом фрукты и ягоды относительно недорогие, поэтому, не поскупившись, отложим на их покупку 200-250 грн. Пачка чая и баночка кофе – еще 60 грн. Ну и сладости на десерт – по килограмму конфет и печенья (150 грн). К этому месячному запасу продуктов прибавим ежедневные траты на хлеб, молоко и кисломолочные продукты – 350 грн. Итого на необходимый минимум продуктов ушло примерно 1500-1600 грн.

Собственно, в прожиточный минимум для взрослого трудоспособного человека мы уложились. От минимальной зарплаты после трат на еду осталось порядка 900-1000вЂ‚гривен. Вот здесь-то ивЂ‚начинается самое интересное. На эти деньги необходимо оплатить коммуналку, услуги стационарной ивЂ‚мобильной телефонной связи и интернет-провайдера, отложить на проезд до места работы, купить предметы гигиены, пополнить необходимый запас лекарственных и санитарных средств… Кроме того, в любой момент человек может заболеть, сломается бытовая техника или же случится другой форс-мажор. Непонятно, откуда брать средства на все это, если нет хотя бы минимальной финансовой «подушки безопасности».