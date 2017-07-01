Суббота, 22 июля 2017 года, № 74





Насобирали на новый троллейбус

Он уже вышел на самый длинный городской маршрут

Мариуполь закупил современныйвЂ‚низкопольныйвЂ‚троллейбус. Вчера он вышел на линию на 15 маршруте, который соединяет Восточный и Западный микрорайоны. Вместе с жителями города в троллейбусе проехался первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.

По его словам, машина куплена за счет гранта от Европейского союза и сэкономленных средств городского бюджета через систему электронныхвЂ‚закупоквЂ‚ProZorro. Общая стоимость составила 4 млн 287 тыс. грн, из них средства Европейского Союза – более 3 млн грн, а городского бюджета – более 1 млн грн.

«Новый троллейбус украинского производства «Днепр» Т-103 приобретен благодаря совместному с Представительством ЕС в Украине проекту “Наращивание потенциала громады Мариуполя для поддержки внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших в результате конфликта”», – отметил Александр ­Голтвенко.

Директор департамента транс­порта и связи Василий Клат рассказал о технических характеристиках троллейбуса: «Он соответствует всем европейским стандартам и требованиям, рассчитан на 100 человек. Оборудован откидным пандусом и внешними звуковыми приборами, а для повышения безопасности движения – системой GPS навигации, видеорегистратором и камерами наблюдения».

Для комфорта пассажиров салон троллейбуса оснащен системой кондиционирования, электронным информационным табло и встроенным wi-fi.

Следует отметить, что согласно Стратегии развития муниципального транспорта Мариуполя планируется дальнейшее обновление городского электротранспорта как экологически чистого.

Соб. инф.