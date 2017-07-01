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Суббота, 22 июля 2017 года, № 74


Урок от чемпиона

Восстановить силы. Даниил Чуфаров и Дмитрий Забавин угощают детвору мороженым.

Даниил Чуфаров провел занятие для детей в школе плавания

Известный украинский пловец, заслуженный мастер спорта, пятикратный призер Паралимпийских игр, многократный чемпион и рекордсмен Европы и мира Даниил Чуфаров поделился своим опытом с мариупольскими ребятами. 20 июля на городском пляже он провел урок в школе плавания.

«Мне давно хотелось попробовать себя в этом, но не было вдохновителей. Сейчас такие люди появились, поэтому мы решили реализовать задумку. Научить плаванию за одну тренировку невозможно, поэтому сегодня будет просто веселое занятие, которое поможет заинтересовать детей этим видом спорта. Если им понравится, то, думаю, ребята придут в бассейн и будут продолжать обучение», – поделился своими ожиданиями Даниил Чуфаров. Ему помог организовать спортивный праздник общественный активист Дмитрий Забавин.

Урок с чемпионом стал частью игровой программы Городского центра внешкольной работы и центра физической культуры населения «Спорт для всех». Три раза в неделю они проводят на пляже различные мероприятия для детей.

«Каждый вторник, четверг и пятницу проходят занятия в школе плавания и различные мероприятия, посвященные праздникам. Сегодня мы подготовили программу к Международному дню шахмат “Переполох ввЂ‚Шахматном королевстве”», – рассказала культорганизатор Городского центра вне­школь-

ной работы Оксана Николаева.

«Мы стремимся, чтобы каждый урок в школе плавания был интересным и познавательным, стараемся познакомить ребят с новыми играми», – отмечает специалист центра «Спорт для всех» Михаил Полюшкин.

Праздник действительно получился веселым. В восторге остались как дети, которые уже давно умеют плавать, так и те, кто еще совсем плохо держится на воде. Также в этот день наградили ребят, которые заняли призовые места в соревнованиях по борьбе.

«Сегодня мне тут очень понравилось, с удовольствием сходил бы еще раз на урок от Даниила Чуфарова, хотя плавать я умею», – говорит одиннадцатилетний Егор Ткачук, которому вручили награду за первое место в областных соревнованиях.

В конце праздника, когда уроки плавания от чемпиона были успешно усвоены, дети получили заслуженные сладкие подарки.

 

 

 

Элина Прокопчук  


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