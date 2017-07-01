Суббота, 22 июля 2017 года, № 74





Радости стало больше

Мечты сбываются. Дети и взрослые запустили в небо шары, загадав желания.



Все на горку! На новеньких аттракционах малыши резвились от души.





Детвора Приморского района получила в подарок новый игровой комплекс

Третий год подряд в канун Дня металлурга общественный союз «Зеленый центр Метинвест» открывает в Мариуполе новые детские площадки. В этом году первый игровой комплексвЂ‚квЂ‚профессиональному празднику металлургов и горняков был презентован в специальной школе-интернате №37. Еще одна площадка появилась на этой неделе на улице Новороссийской, 2.

«В «Зеленом центре Метинвест» уже стало доброй традицией делать такие подарки при поддержке меткомбинатов, – отмечает координатор «Зеленого центра Мет­инвест» Сергей Магера. – В городе не только одной площадкой стало больше, больше стало детской радости, смеха, игр и улыбок родителей».

Детям открытие игрового комплекса запомнится надолго: аниматоры проводили для них конкурсы,вЂ‚организовываливЂ‚игры и развлечения. Ребята также смогли внести вклад в благоустройство двора – вместе со взрослыми они посадили новые растения.

«Здесь все красивое и яркое, хочется играть на этой площадке все время! Нам нравятся развлечения, а еще нас угостили мороженым», – говорят малыши.

Родители мальчиков и девочек тоже довольны. «Все отлично, наконец-то и на нашей улице есть детская площадка. Мы живем недалеко, обязательно будем сюда приходить», – делится радостью папа двоих детей Алексей ­Кравцов.

«Спасибо металлургам за замечательный праздник, – говорит председатель Приморской районной администрации Геннадий Семенихин и добавляет: – За последние годы одним из наших главных стратегических партнеров по реализации программ благоустройства стал именно “Зеленый центр Метинвест”».

Геннадий Семенихин и Сергей Магера отметили, что детский праздник стал возможен благодаря инициативе жителей этого двора и председателя КСН Татьяны Лаушкиной.

Сделаем город ярче

В «Зеленом центре Метинвест» рассказали, что, несмотря на большое количество уже установленных в Мариуполе игровых площадок, потребность в них высока, детские городки еще советских времен нужно постепенно обновлять. Необходимы и спортивные площадки для подростков. Координатор общественного союза Сергей Магера отметил, что благодаря металлургам в этом месяце в городе откроется еще два игровых комплекса.

Элина Прокопчук