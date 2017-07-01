Суббота, 22 июля 2017 года, № 74

Некомфортно и дорого Мариупольцы и гости города недовольны качеством пассажирских перевозок Евгений Высоцкий, служащий: – В Мариуполе стоимость проезда самая дорогая в Украине. Но по сравнению с Кривым Рогом был приятно удивлен количеством новых автобусов, троллейбусов и трамваев в Мариуполе. Правда, проезд в электротранспорте в моем городе дешевле, всего две гривны, а в маршрутке – четыре. Считаю, что разница между новой ценой и старой несущественна, тем более что топливо очень дорогое. Любовь Андреевна, пенсионерка: – Меня проезд в городском транспорте полностью устраивает. Пользуюсь в основном троллейбусом, где с пенсионеров денег не берут. Ходит этот транспорт часто, много новых, красивых машин. Иногда приходится ездить и в маршрутках, я предъявляю кондуктору удостоверение, и денег с меня не требуют. Но в знак благодарности все равно плачу две гривны. Артем Бабоджанов, водитель: – Цены на все растут, поэтому к стоимости проезда отношусь спокойно. Приходится принимать ситуацию такой, какая она есть, ведь мы все равно на нее повлиять не можем. Если надо ехать куда-нибудь с семьей, да еще и с пересадками, то, конечно, проще воспользоваться такси: намного быстрее и комфорт­нее. Также неприятно наблюдать в маршрутках постоянные скандалы кондукторов с пенсионерами. Яна Калокайло, служащая: – Считаю, что стоимость проезда должна остаться прежней, хотя бы на троллейбус. Часто езжу в Черновцы, там проезд в коммунальном транспорте две гривны, хотя электроэнергия везде стоит одинаково. Проезд в маршрутке – четыре гривны. Мэр Вадим Бойченко говорил, что перевозчики, чтобы поднять цену на проезд, должны привести маршрутки в порядок. Но этого не сделано до сих пор. Ася Макарова, студентка: – Хотелось бы, чтобы качество услуг, предоставляемых перевозчиками, соответствовало цене. Маршрутки в плохом состоянии, водители часто нарушают ПДД, кондукторы хамят. Регулярно наблюдаю, как они ругаются с пенсионерами и молодыми мамами с колясками. И за такое «удовольствие» приходится платить пять гривен! Подготовила Анжелика Романова