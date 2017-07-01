Суббота, 22 июля 2017 года, № 74

Как часы или как придется? Цены подросли, а сервис? Бич общественного транспорта – переполненность, нарушение графика движения, грязные салоны, порванные сиденья, курящие и порой грубые члены экипажей.







Спасибо, что на ходу не разваливаются. Так выглядит большинство маршруток Мариуполя.



Журналисты выборочно промониторили работу маршруток Накануне повышения стоимости проезда в маршрутках, которое ожидается в августе, журналисты «Ильичевца. Город» в течение часа-полутора проверили, как работают автобусы частных перевозчиков. Мониторили интервал движения и состояние маршруток, которое перевозчики к очередному повышению тарифа обещали улучшить. Наши журналисты побывали на конечных остановках маршрута №25 у ДК «Искра», на Черемушках и АС-2. АС-2: практически по расписанию Трещины в потолке, пол с засохшей грязью, облупленная краска на поручнях, рваные сиденья – эти «прелести» запустения, к сожалению, можно увидеть и в мариупольских маршрутках. Причем частные перевозчики искренне считают, что пять гривен за их услуги – маловато. Относительную чистоту остановки у АС-2 «затмевают» дефекты старого асфальтового покрытия. Нигде нет таблички с графиком движения транспорта (как общественного, так и частного), нет даже указателя номеров троллейбусов и автобусов, которые здесь ходят! На сайте martrans.gov.ua размещен график движения всех маршрутных такси, которые здесь останавливаются. Справедливости ради стоит заметить, расписание движения соответствует действительности, по крайней мере для маршрутных автобусов 23т, 153, 156 на момент проведения проверки с 8:45 до 10:15. Для автобусов №№131, 132, видимо, существует какое-то свое, тайное расписание. Так, 131-й за полтора часа соизволил показаться лишь трижды. 132-й же в период полуторачасового мониторинга не появился вообще! Отдельный вопрос состояния салонов. У водителей маршруток 153 и 131 до сих пор в ходу «остатки роскоши» советского периода – куски ковриков и ДСП, которыми «декорированы» салоны. Обзор для пассажиров они отлично закрывают, но с прикрытием табачного дыма, увы, не справляются. Водители общаются с представителями прессы неохотно, на вопрос о повышении цен за проезд отвечают односложно: «Дорогие запчасти и топливо». По итогам утреннего мониторинга маршрутных автобусов на АС-2 можно составить рейтинг по комфортности проезда и интервалу движения: первое место –156-й и 24т, второе – 153-й, третье – 131-й. Маршрутку №132 пока назовем автобусом-призраком. Надеемся, что предъявленные претензии перевозчики примут к сведению. «Поворот»: автобусов больше, чем заявлено На перекрестке проспектов Никопольского и Металлургов, который в народе называют «поворот», нас интересовал маршрут 25т, связывающий Кальмиусский и Левобережный районы. Утренняя проверка, с 9:00 до 10:00, в минувший вторник показала, что на линии находится больше автобусов, чем заявлено в расписании на сайте martrans.gov.ua. Накануне мы ­изучили его и выяснили, что в данный отрезок времени попадает всего три автобуса. Причем на сайте указано только время прибытия на остановки по маршруту следования с жилмассива Восточный на листопрокатный стан «1700». А вот в обратном направлении, когда маршрутки заезжают на транспортное кольцо, расположенное за ДК «Искра», где находится диспетчерский пункт, время прибытия не указано. В обозначенное в расписании время 9:11 маршрутка, следовавшая с Восточного, на «повороте» не появилась. Пенсионерка Валентина Синявская, ожидающая автобус, уверена, что график не соблюдается: «Долго стою, и ничего нет». К слову, никто из пассажиров, даже молодых, не знал, что можно воспользоваться услугами сайта martrans.gov.ua, чтобы приходить на остановку к моменту прибытия автобуса. Маршрутка появилась на остановке примерно в 9:25. Делаем вывод: какой смысл знать расписание, если оно не совпадает с реалиями? За комментариями идем к диспетчеру. К сожалению, оператор ТТУ Наталья не смогла нам ничего объяснить, сославшись на то, что не знакома с расписанием на сайте. Правда, у нее в листе отмечено прибытие автобуса, но в обратном направлении. Все остальные пояснения диспетчер отказалась давать, мол, руководство предложило прибыть в офис и получить комментарии. Интересно, много ли найдется пассажиров, которые захотят ехать совершенно в другом направлении и встретиться с главным диспетчером МТТУ только для того, чтобы узнать расписание автобусов? Возможно, на это и рассчитывают, что никто не станет вникать и разбираться, а документы будут сдаваться в архив с необходимыми отметками. Иначе зачем скрывать от журналистов действительную картину движения маршруток в течение всего лишь часа? «Черемушки»: долго и дорого На конечной остановке микрорайона Черемушки мы отслеживали маршруты №№108, 104, 105, 101, 154. Все пассажиры, которые в то время ожидали транспорт, отметили, что между автобусами здесь большой интервал, а стоимость проезда завышена. Пассажиры 154 маршрута говорят, что утром дождаться его можно, но вечером... «С транспортом у нас большие проблемы, маршрутки в любое время ходят редко, людей набивается очень много. Я считаю, что нужно пустить социальный автобус. Нам давно обещали направить сюда новые автобусы, но пока никаких изменений», – жалуется мариупольчанка Елена, которая каждый день ездит с Черемушек в город на 108, 101 либо 104 маршрутках. Также женщина отмечает плохое состояние машин, особенно это касается 101, 104 и 105 маршрутов. Как говорят многие пассажиры, ежедневно пользующиеся этими автобусами, двери во многих из них сломаны, сиденья ободраны и перекошены. В этом мы смогли убедиться и сами, проехавшись по указанным направлениям. Пассажиры отмечают, что состояние машин зависит от водителей: если шофер аккуратный и готовит машину к рейсу, то и выглядит она соответствующе. Но есть проблемы, которые не зависят от рядовых водителей. Иногда в автобусах можно заметить в полу такие дыры, сквозь которые виден асфальт. Также люди жалуются, что маршрутки не останавливаются перед пенсионерами, а кондукторы не всегда обилечивают пассажиров. Николай Пожогин, Элина Прокопчук, Катерина Бережная, фото Владислава Лупаненко